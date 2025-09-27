Aggressione a Caivano (NA)

Madre insultata mentre chiedeva di parcheggiare in area disabili

A Caivano una madre è stata insultata in maniera immotivatamente violenta e volgare per aver chiesto di poter parcheggiare nell’area riservata alle persone con disabilità. La donna, responsabile dell’Associazione ‘La battaglia di Andrea’, era con il figlio che, appunto, è una persona con disabilità. Un episodio che colpisce non solo per la crudeltà dell’offesa, ma per la violazione di diritti fondamentali e del rispetto che ogni persona merita.

“Di fronte a questa inaccettabile aggressione, esprimo la mia piena solidarietà alla donna e al suo bambino. Ho già contattato l’associazione “La battaglia di Andrea” per offrire sostegno concreto e mi rendo disponibile a portare avanti questa battaglia di civiltà. Questo tipo di comportamenti non sono incidenti isolati, sono la manifestazione di una cultura del disprezzo che va contrastata con forza. Chi insulta una persona disabile per un parcheggio riservato non solo dimostra ignoranza, ma calpesta la dignità e la legge stessa. È essenziale reagire prontamente perché dinanzi alla discriminazione non si può restare in silenzio”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.