Tornano le Giornate Europee del Patrimonio

Il tema di quest’anno è "Architetture: l’arte di costruire" con eventi anche a Salerno e Avellino

Aggiunto da Redazione il 26 settembre 2025.
Gep2025 LOCANDINASabato 27 e domenica 28 settembre 2025 tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.
 
Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.
 
Nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale.
 
Il tema dell’edizione 2025 è “Architetture: l’arte di costruire” ed è un invito a riflettere sul valore culturale del paesaggio costruito che ci circonda e un’opportunità per riscoprire l’architettura come espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità, italiane ed europee.
 
Anche quest’anno la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino aderisce all’iniziativa e propone un ricco programma di eventi ed aperture straordinarie nei luoghi della cultura delle due province di competenza, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni.

 

