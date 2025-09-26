All’Archivio di Stato di Avellino, in occasione delle GEP2025, una mostra racconta edifici e progetti che hanno segnato la vita pubblica e culturale del territorio

Apertura straordinaria sabato 27 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 il cui tema è “Architetture: l’Arte del costruire”, sarà inaugurata presso l’Archivio di Stato di Avellino (via Giuseppe Verdi 17, Carcere Borbonico) la mostra Immagini dell’architettura in Irpinia tra l’800 e il 900. Apertura straordinaria sabato 27 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 il cui tema è “Architetture: l’Arte del costruire”, sarà inaugurata presso l’Archivio di Stato di Avellino (via Giuseppe Verdi 17, Carcere Borbonico) la mostra

L’Archivio di Stato di Avellino propone una prospettiva sull’architettura in Irpinia tra l’Ottocento e il Novecento presentando esempi architettonici di alcuni edifici pubblici che sono stati e rimangono fondamentali, perché ancora in uso, per la vita pubblica, sociale e culturale della città e della provincia. Si parte dalla captazione delle acque con la progettazione dei lavori alle sorgenti Urciuoli, passando per il Reale Collegio “Pietro Colletta”, il Palazzo Comunale per arrivare agli anni settanta del Novecento con il progetto dello Stadio Partenio.