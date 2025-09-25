L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Victor Mello Rossi, centrale difensivo, brasiliano naturalizzato italiano, classe 1990.

Tra i big del campionato italiano, giocatore di grande esperienza, per Victor Mello si tratta di un ritorno ad Avellino, ha vestito la maglia della Sandro Abate dal 2018 al 2020, realizzando 10 gol in 22 gare ufficiali, nel 2019 è stato tra gli artefici della memorabile vittoria della Coppa Italia di Serie A2 ad Asti.

Nelle ultime cinque stagioni è stato tra i pilastri del Petrarca Padova. In carriera ha militato anche con il MFK Norilsk Nickel, il Luparense, il AABB Sao Paulo e il Sao Josè Futsal. Ha vinto 1 Supercoppa Italiana, 2 Campionati di Serie A2 Elite, 2 Coppa Italia di Serie A2, 1 Coppa Italia di Serie A2 Elite.

“Sono davvero felice di tornare alla Sandro Abate e ad Avellino, una squadra ed una città che ho sempre apprezzato, grazie al Club e alla famiglia Abate”, ha dichiarato Victor Mello. “Siamo pronti per una stagione importante, sono emozionato di giocare al Pala Del Mauro davanti al nostro pubblico”.