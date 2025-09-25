Carabinieri forestali sequestrano area con 10 metri cubi di materiali non pericolosi

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli nel settore della corretta gestione dei rifiuti, hanno deferito un sessantenne del posto per deposito incontrollato di rifiuti.

Nello specifico, l’intervento è avvenuto presso un fondo di proprietà dell’indagato sito nel comune di Forino dove, durante il sopralluogo, i militari hanno rinvenuto un deposito di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione.

Alla luce delle irregolarità riscontrate gli operanti hanno sottoposto a sequestro l’intera area con 10 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi.

I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività.