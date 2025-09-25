A Picarelli (AV) nuova tappa della campagna nazionale di Legambiente

Legambiente Avellino, in collaborazione con la Proloco Picarelli, annuncia un nuovo appuntamento di “Puliamo il mondo” per domenica 28 settembre dalle ore 16.

L’obiettivo è promuovere la cura del territorio e la partecipazione civica, partendo da un gesto concreto: la raccolta di rifiuti abbandonati da altre persone.

L’appuntamento, seconda tappa locale della storica campagna nazionale di Legambiente, si svolgerà presso Contrada Valle Santa Caterina a Picarelli. Durante l’iniziativa, volontari e cittadini si rimboccheranno le maniche per ripulire l’area, rendendola più accogliente e bella.

L’evento di Picarelli dimostra che il vero cambiamento si costruisce insieme, unendo le forze per far rifiorire il proprio territorio.

Insieme al clean up ci saranno anche altri due importanti momenti simbolico: la piantumazione di un ulivo, offerto da “La Fioriera” e un laboratorio sul riciclo, aperto a grandi e piccini. Sarà un’occasione per imparare in modo divertente l’importanza della gestione corretta dei rifiuti e per riflettere su come ciascuno possa contribuire a un mondo più sostenibile.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini che desiderino trascorrere un pomeriggio di impegno ecologico, ma anche di condivisione e di speranza. Dimostriamo che il cambiamento parte da noi, insieme possiamo far rifiorire il nostro territorio.