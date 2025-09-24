Nel Cuore del Pericolo – Morte di uno Scienziato

Il 28 settembre andrà in scena un evento che rievoca la figura di Plinio il Vecchio

Aggiunto da Redazione il 24 settembre 2025.
Tags della Galleria CULTURA, PRIMO PIANO

POST AFFABULAZIONE con fotoNapoli celebra la sua anima più antica con uno spettacolo unico che fonde teatro, musica e narrazione storica, nel cuore del quartiere dei Sacri Cuori - nella Chiesa Parrocchiale dei Sacri Cuori in Via Missionari dei Sacri Cuori, 10 (Secondigliano – Napoli – Municipalità 7), DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025, alle ore 19.00, andrà in scena Nel Cuore del Pericolo – Morte di uno Scienziato: Plinio il Vecchio, un evento che rievoca la figura straordinaria di Plinio il Vecchio, scienziato e naturalista romano, testimone diretto delleruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Protagonisti deccezione saranno gli attori Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, che daranno voce ai testi storici curati da Gabriella Romano, accompagnati dai musicisti del Neapolis Brass Ensemble e dellEnsemble Collegium Philarmonicum, sotto la direzione del Maestro Gennaro Cappabianca. Le strumentazioni/orchestrazioni saranno curate dal Maestro Ciro Ferrigno.

Il programma musicale prevede brani di grandi compositori come Edward ElgarNikolaj Rimsky-Korsakov e Claude Debussy: un viaggio tra le ombre e le luci di unepoca lontana, ma ancora pulsante nelle pietre e nellanima della città partenopea.

L’evento - A INGRESSO GRATUITO E FINO A ESAURIMENTO POSTI - si inserisce nel ciclo La Napoli Greco-Romana, promosso da AFFABULAZIONE, con il patrocinio della Direzione Generale Spettacolo e del Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura, nellambito delle celebrazioni per #NA2500.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella memoria storica di Napoli, tra arte, scienza e passione.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it