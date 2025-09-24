Il 28 settembre andrà in scena un evento che rievoca la figura di Plinio il Vecchio

Napoli celebra la sua anima più antica con uno spettacolo unico che fonde teatro, musica e narrazione storica, nel cuore del quartiere dei Sacri Cuori - nella Chiesa Parrocchiale dei Sacri Cuori in Via Missionari dei Sacri Cuori, 10 (Secondigliano – Napoli – Municipalità 7), DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025, alle ore 19.00, andrà in scena “Nel Cuore del Pericolo – Morte di uno Scienziato: Plinio il Vecchio”, un evento che rievoca la figura straordinaria di Plinio il Vecchio, scienziato e naturalista romano, testimone diretto dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Protagonisti d’eccezione saranno gli attori Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, che daranno voce ai testi storici curati da Gabriella Romano, accompagnati dai musicisti del Neapolis Brass Ensemble e dell’Ensemble Collegium Philarmonicum, sotto la direzione del Maestro Gennaro Cappabianca. Le strumentazioni/orchestrazioni saranno curate dal Maestro Ciro Ferrigno.

Il programma musicale prevede brani di grandi compositori come Edward Elgar, Nikolaj Rimsky-Korsakov e Claude Debussy: un viaggio tra le ombre e le luci di un’epoca lontana, ma ancora pulsante nelle pietre e nell’anima della città partenopea.

L’evento - A INGRESSO GRATUITO E FINO A ESAURIMENTO POSTI - si inserisce nel ciclo “La Napoli Greco-Romana”, promosso da AFFABULAZIONE, con il patrocinio della Direzione Generale Spettacolo e del Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura, nell’ambito delle celebrazioni per #NA2500.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella memoria storica di Napoli, tra arte, scienza e passione.