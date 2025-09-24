Nel Cuore del Pericolo – Morte di uno Scienziato
Il 28 settembre andrà in scena un evento che rievoca la figura di Plinio il Vecchio
Napoli celebra la sua anima più antica con uno spettacolo unico che fonde teatro, musica e narrazione storica, nel cuore del quartiere dei Sacri Cuori - nella Chiesa Parrocchiale dei Sacri Cuori in Via Missionari dei Sacri Cuori, 10 (Secondigliano – Napoli – Municipalità 7), DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025, alle ore 19.00, andrà in scena “Nel Cuore del Pericolo – Morte di uno Scienziato: Plinio il Vecchio”, un evento che rievoca la figura straordinaria di Plinio il Vecchio, scienziato e naturalista romano, testimone diretto dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.
Protagonisti d’eccezione saranno gli attori Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, che daranno voce ai testi storici curati da Gabriella Romano, accompagnati dai musicisti del Neapolis Brass Ensemble e dell’Ensemble Collegium Philarmonicum, sotto la direzione del Maestro Gennaro Cappabianca. Le strumentazioni/orchestrazioni saranno curate dal Maestro Ciro Ferrigno.
Il programma musicale prevede brani di grandi compositori come Edward Elgar, Nikolaj Rimsky-Korsakov e Claude Debussy: un viaggio tra le ombre e le luci di un’epoca lontana, ma ancora pulsante nelle pietre e nell’anima della città partenopea.
L’evento - A INGRESSO GRATUITO E FINO A ESAURIMENTO POSTI - si inserisce nel ciclo “La Napoli Greco-Romana”, promosso da AFFABULAZIONE, con il patrocinio della Direzione Generale Spettacolo e del Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura, nell’ambito delle celebrazioni per #NA2500.
Un’occasione imperdibile per immergersi nella memoria storica di Napoli, tra arte, scienza e passione.