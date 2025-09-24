Il ruolo della famiglia nella sopravvivenza dell’arbëresh

A Greci (AV) un incontro per la Giornata europea delle lingue con istituzioni, scuole ed esperti

24 settembre 2025
GIORNATA EUROPEA LINGUE 2025“Il ruolo della famiglia nella sopravvivenza dell’arbëresh” è il tema al centro dell’incontro organizzato a Greci in occasione della Giornata europea delle lingue.

Sarà il Sindaco di Greci, Nicola Luigi Norcia, ad aprire i lavori, insieme ai rappresentanti dei vicini comuni franco provenzali, Michele Pavia – sindaco di Faeto –  e Palma Maria Giannini, sindaca di Celle di San Vito.
 
A seguire, gli interventi di Filomena Colella, Dirigente scolastica dell’ I.C. “Calvario – Covotta”, Laura Perillo, responsabile dello Sportello linguistico del Comune di Greci e Leonardo Boscia, esperto in Beni culturali.
Il dibattito riguarderà il ruolo fondamentale di cui sono investite le famiglie nel mantenere viva la lingua.
L’appuntamento è per venerdì 26 settembre alle 17:00 presso la Sala consiliare “Matteo Martino”.
