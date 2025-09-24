I diari segreti di Cutolo

Appuntamento culturale a Castel San Giorgio (SA) il 25 settembre con autori e relatori d’eccezione

Aggiunto da Redazione il 24 settembre 2025.
castel san giorgioIl 25 settembre 2025, alle ore 18.30, la Villa Calvanese di Castel San Giorgio sarà teatro di un appuntamento di grande intensità culturale: la presentazione de I diari segreti di Cutolo, il libro di Simone Di Meo e Gianluigi Esposito.

L’iniziativa apre la sezione Città Noir History della rassegna Città Noir – Premio Jean Claude Izzo, spazio dedicato ai racconti che intrecciano letteratura, cronaca e memoria. Il volume ricostruisce la vicenda di Raffaele Cutolo, figura emblematica della criminalità organizzata campana, riportando alla luce documenti e testimonianze che ne svelano lati inediti. La presentazione diventa così un momento di riflessione sulle radici del potere criminale e sulla sua rappresentazione narrativa.

A discuterne saranno Antonino Sessa, docente dell’Università degli Studi di Salerno, l’attore Peppe Lanzetta e Antonio Bassolino, presidente della Fondazione SUDD. Il confronto sarà moderato dal giornalista Domenico Barbati.

