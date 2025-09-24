Appuntamento culturale a Castel San Giorgio (SA) il 25 settembre con autori e relatori d’eccezione

Il 25 settembre 2025, alle ore 18.30, la Villa Calvanese di Castel San Giorgio sarà teatro di un appuntamento di grande intensità culturale: la presentazione de I diari segreti di Cutolo, il libro di Simone Di Meo e Gianluigi Esposito.

L’iniziativa apre la sezione Città Noir History della rassegna Città Noir – Premio Jean Claude Izzo, spazio dedicato ai racconti che intrecciano letteratura, cronaca e memoria. Il volume ricostruisce la vicenda di Raffaele Cutolo, figura emblematica della criminalità organizzata campana, riportando alla luce documenti e testimonianze che ne svelano lati inediti. La presentazione diventa così un momento di riflessione sulle radici del potere criminale e sulla sua rappresentazione narrativa.

A discuterne saranno Antonino Sessa, docente dell’Università degli Studi di Salerno, l’attore Peppe Lanzetta e Antonio Bassolino, presidente della Fondazione SUDD. Il confronto sarà moderato dal giornalista Domenico Barbati.