Avviso di selezione OSS

Si ricercano figure professionali di Operatori Socio Sanitari per attività di assistenza socio-sanitaria e supporto agli Ospiti della struttura del Residence Geriatrico Bellavista in Pietracupa (CB)

WhatsApp Image 2025-09-24 at 15.29.03Al fine di potenziare il proprio organico, il Residence Geriatrico Bellavista ricerca più figure professionali di Operatori Socio Sanitari (OSS) per attività di assistenza socio-sanitaria e supporto agli Ospiti della struttura.

Requisiti richiesti

  • Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) riconosciuta;
  • Esperienza, anche minima, in ambito assistenziale e geriatrico (titolo preferenziale);
  • Attitudine al lavoro in team multidisciplinari;
  • Buone capacità relazionali, empatia e attenzione alla persona;
  • Disponibilità a lavorare su turni. 

Cosa offriamo

  • Contratto di lavoro in linea con il CCNL Cooperative Sociali, con condizioni economiche commisurate all’esperienza;
  • Alloggio;
  • Inserimento in un ambiente professionale accogliente e dinamico, orientato alla cura della persona e alla qualità della vita;
  • Percorsi di formazione e aggiornamento continuo;
  • Opportunità di crescita all’interno di una realtà solida, moderna e in espansione.

Modalità di selezione

La selezione avverrà tramite:

  • Valutazione del curriculum vitae;
  • Colloquio conoscitivo (anche online), volto a verificare competenze professionali e motivazionali.

Modalità di candidatura

Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo e-mail: raffaeledelia1968@gmail.com. Si invita a specificare nell’oggetto: “Candidatura – OSS Residence Bellavista” 

Tutela della Privacy

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla presente selezione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

Disposizioni finali

La Direzione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare il presente avviso in qualsiasi momento, senza che per i candidati insorga alcun diritto a indennità o risarcimento.

Sede di lavoro: Residence Geriatrico Bellavista, C.so Garibaldi, 2 – 86020 Pietracupa (CB)

0874 1720376 

