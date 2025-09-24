Avviso di selezione OSS
Si ricercano figure professionali di Operatori Socio Sanitari per attività di assistenza socio-sanitaria e supporto agli Ospiti della struttura del Residence Geriatrico Bellavista in Pietracupa (CB)
Al fine di potenziare il proprio organico, il Residence Geriatrico Bellavista ricerca più figure professionali di Operatori Socio Sanitari (OSS) per attività di assistenza socio-sanitaria e supporto agli Ospiti della struttura.
Requisiti richiesti
- Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) riconosciuta;
- Esperienza, anche minima, in ambito assistenziale e geriatrico (titolo preferenziale);
- Attitudine al lavoro in team multidisciplinari;
- Buone capacità relazionali, empatia e attenzione alla persona;
- Disponibilità a lavorare su turni.
Cosa offriamo
- Contratto di lavoro in linea con il CCNL Cooperative Sociali, con condizioni economiche commisurate all’esperienza;
- Alloggio;
- Inserimento in un ambiente professionale accogliente e dinamico, orientato alla cura della persona e alla qualità della vita;
- Percorsi di formazione e aggiornamento continuo;
- Opportunità di crescita all’interno di una realtà solida, moderna e in espansione.
Modalità di selezione
La selezione avverrà tramite:
- Valutazione del curriculum vitae;
- Colloquio conoscitivo (anche online), volto a verificare competenze professionali e motivazionali.
Modalità di candidatura
Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo e-mail: raffaeledelia1968@gmail.com. Si invita a specificare nell’oggetto: “Candidatura – OSS Residence Bellavista”
Tutela della Privacy
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla presente selezione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Disposizioni finali
La Direzione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare il presente avviso in qualsiasi momento, senza che per i candidati insorga alcun diritto a indennità o risarcimento.
Sede di lavoro: Residence Geriatrico Bellavista, C.so Garibaldi, 2 – 86020 Pietracupa (CB)
0874 1720376