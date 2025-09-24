La partnership rafforza il legame con la città e il progetto sportivo biancoverde

Avellino Basket annuncia con orgoglio che, dalla stagione 2025/2026, il Gruppo Lombardi sarà il nuovo Title Sponsor biancoverde. La famiglia Lombardi, già proprietaria del club ed alla guida del Gruppo, ha deciso di associare il proprio marchio alla Società Sportiva confermando l’impegno maturato in questi anni.

Lombardi Holding è una realtà imprenditoriale che opera in più ambiti strategici, dall’ingegneria all’architettura, dall’impiantistica all’immobiliare. Fondata dall’Ing. Antonio Lombardi insieme al figlio, l’Ing. Giuseppe Lombardi – oggi Presidente di Avellino Basket – la Holding ha saputo crescere con una visione familiare e imprenditoriale al tempo stesso.

Grazie alle competenze multidisciplinari delle società controllate, Lombardi Holding è in grado di strutturare e realizzare progetti complessi, pianificando con precisione le risorse e ottimizzando gli investimenti necessari. Accanto alla componente finanziaria, svolge un ruolo diretto di management operativo: coordina le diverse fasi di ogni progetto, supervisiona processi e team di lavoro, e garantisce il raggiungimento degli obiettivi strategici. Questo approccio integrato, che unisce visione, concretezza e innovazione, fa di Lombardi Holding un punto di riferimento per imprese, investitori e stakeholder.

La sponsorizzazione è una scelta di valore simbolico e strategico, che segna un importante momento per la società. Con questa partnership la famiglia Lombardi ha deciso di rafforzare il proprio impegno nel mondo dello sport legando saldamente il proprio nome a quello della pallacanestro avellinese.

Il brand Gruppo Lombardi entrerà, così, ufficialmente nella denominazione della squadra, accompagnando il nome di Avellino in ogni arena d’Italia. A partire da questa sera, il logo sarà ben visibile sulle canotte ufficiali degli atleti e la partnership coinvolgerà tutto il mondo Avellino Basket, diventando protagonista in ogni aspetto della comunicazione visiva e istituzionale.

Il legame tra l’Avellino Basket e la famiglia Lombardi è il consolidamento di un profonda convinzione ed una visione comune, che desidera mettere al centro del progetto l’attaccamento al territorio, l’identità avellinese ed un senso di responsabilità sociale verso la comunità, con l’ambizione di portare in alto, ovunque, il nome della nostra città.

Con questo nuovo capitolo il connubio tra Avellino Basket e la famiglia Lombardi si rafforza proiettandosi verso il futuro con rinnovata energia, confermando la volontà di costruire, insieme, qualcosa di duraturo e significativo.