253 milioni di € per 10 anni di ricerca e innovazione in 30 paesi

L’Unione europea ha avviato ufficialmente il partenariato sulla resistenza agli antimicrobici “One Health” (OHAMR), un’iniziativa decennale con un bilancio di 253 milioni di €, cofinanziata con 75 milioni di € da Orizzonte Europa. Volto a contrastare il problema sanitario mondiale della resistenza agli antimicrobici, causa di oltre 35 000 decessi all’anno nell’UE, il programma fornirà soluzioni innovative unendo 53 organizzazioni in 30 paesi.

Ekaterina Zaharieva, Commissaria per le Startup, la ricerca e l’innovazione, ha dichiarato: “L’Europa è pronta a guidare la lotta globale contro la resistenza agli antimicrobici. Il partenariato incarna il nostro impegno a rafforzare, innovare e proteggere le basi della medicina moderna.“

Coordinato dal Consiglio svedese di ricerca, il partenariato sulla resistenza agli antimicrobici pone l’accento sull’approccio “One Health” per ridurre l’uso di antimicrobici e la resistenza a questi grazie a una maggiore capacità di ricerca, alla promozione della ricerca collaborativa, al sostegno alla traduzione delle politiche e al potenziamento dell’utilizzo dei dati.