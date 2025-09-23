Il venerato simulacro accolto venerdì 26 settembre tra i degenti del Landolfi e dell’Hospice

Il venerato simulacro di San Michele Arcangelo, santo patrono di Solofra, sarà accolto nelle strutture ospedaliere e sanitarie della cittadina irpina.

In occasione dell’anno giubilare, la Chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo e la Parrocchia di San Giuliano Martire hanno organizzato per venerdì 26 settembre un incontro con i degenti ricoverati presso il Presidio Ospedaliero “Agostino Landolfi” e il Pain Control Center Hospice di Solofra.

Alle ore 10.30 è prevista l’accoglienza del simulacro del santo patrono presso l’ospedale Landolfi, dove si svolgerà un intenso momento di preghiera. Successivamente, alle ore 11.00, l’accoglienza del simulacro di San Michele Arcangelo avverrà presso l’Hospice, dove sarà celebrata una Santa Messa nella cappella di Gesù Risorto.