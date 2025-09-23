Ai Colli di Fontanelle e a Piazza Matteotti 158 i cittadini premiati per l’impegno

A Sant’Agnello cresce sempre più la partecipazione alle Giornate Ecologiche svolte sul territorio comunale. L’iniziativa, promossa dal Comune di Sant’Agnello nel weekend ai Colli di Fontanelle e a Piazza Matteotti, ha permesso di raccogliere oltre 800 litri di olio vegetale esausto, il doppio rispetto agli appuntamenti precedenti.

Sono stati 158 i cittadini che si sono recati agli stand il 20 e il 21 settembre e sono stati premiati con 144 bottiglie da 500 ml di olio extra vergine d’oliva. Inoltre sono stati consegnati 36 kit per le deiezioni canine, a coloro che sono venuti accompagnati dagli amici a quattro zampe, 150 taniche da 5 litri per la raccolta degli oli, 25 bidoncini per l’umido da 25 litri e 80 portacicche.

«È stato un vero piacere constatare la partecipazione attenta dei cittadini e anche l’entusiasmo dei nostri operatori – dichiara il Consigliere delegato all’ecosostenibilità e al ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Sant’Agnello, Ottavio Masturzo - Le Giornate Ecologiche sono state un momento di confronto diretto, dove abbiamo potuto dialogare con i residenti sulle buone pratiche per prenderci cura del nostro ambiente e rispondere a curiosità e domande sul nostro sistema di raccolta differenziata».