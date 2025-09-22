UGL Salute Caserta: nuovo Vicesegretario
Il Dott. Savino assume il ruolo con responsabilità nella gestione e tutela dei lavoratori del settore sanitario
La UGL Salute Caserta annuncia con soddisfazione la nomina del Dottor Antonio Savino a Vicesegretario Provinciale. Professionista di comprovata esperienza e punto di riferimento nel settore sanitario, Savino ha dedicato la sua carriera al miglioramento della qualità dei servizi, alla tutela dei lavoratori e alla promozione di percorsi di formazione e innovazione.
Savino, attualmente Coordinatore del Dipartimento Salute della Lega e figura di rilievo regionale, porta con sé competenza, sensibilità e un forte impegno per una sanità più efficiente e vicina ai cittadini.
La Segretaria Provinciale Marinella Laudisio ha dichiarato: “L’arrivo del Dott. Savino è un valore aggiunto per l’UGL. La sua esperienza e il suo impegno verso i lavoratori della sanità saranno una risorsa preziosa per il nostro territorio e un segnale concreto di crescita per la nostra organizzazione.”
Il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di accogliere un professionista del calibro del Dott. Savino, certi che saprà contribuire con competenza e passione allo sviluppo del nostro sindacato.”
Il Segretario Regionale Gerardo Marino ha concluso: “Questa nomina conferma la volontà dell’UGL di valorizzare persone di comprovata professionalità e sensibilità verso il mondo del lavoro e della sanità.”
Con la nomina del Dott. Antonio Savino, l’UGL rinnova il proprio impegno a sostegno dei lavoratori e per una sanità più equa ed efficiente
Source: www.irpinia24.it