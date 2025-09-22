Il Dott. Savino assume il ruolo con responsabilità nella gestione e tutela dei lavoratori del settore sanitario

La UGL Salute Caserta annuncia con soddisfazione la nomina del Dottor Antonio Savino a Vicesegretario Provinciale. Professionista di comprovata esperienza e punto di riferimento nel settore sanitario, Savino ha dedicato la sua carriera al miglioramento della qualità dei servizi, alla tutela dei lavoratori e alla promozione di percorsi di formazione e innovazione.

Savino, attualmente Coordinatore del Dipartimento Salute della Lega e figura di rilievo regionale, porta con sé competenza, sensibilità e un forte impegno per una sanità più efficiente e vicina ai cittadini.

La Segretaria Provinciale Marinella Laudisio ha dichiarato: “L’arrivo del Dott. Savino è un valore aggiunto per l’UGL. La sua esperienza e il suo impegno verso i lavoratori della sanità saranno una risorsa preziosa per il nostro territorio e un segnale concreto di crescita per la nostra organizzazione.”