UGL Salute Caserta: nuovo Vicesegretario

Il Dott. Savino assume il ruolo con responsabilità nella gestione e tutela dei lavoratori del settore sanitario

Aggiunto da Redazione il 22 settembre 2025.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

Ugl salute

La UGL Salute Caserta annuncia con soddisfazione la nomina del Dottor Antonio Savino a Vicesegretario Provinciale. Professionista di comprovata esperienza e punto di riferimento nel settore sanitario, Savino ha dedicato la sua carriera al miglioramento della qualità dei servizi, alla tutela dei lavoratori e alla promozione di percorsi di formazione e innovazione.
 
Savino, attualmente Coordinatore del Dipartimento Salute della Lega e figura di rilievo regionale, porta con sé competenza, sensibilità e un forte impegno per una sanità più efficiente e vicina ai cittadini.
 
La Segretaria Provinciale Marinella Laudisio ha dichiarato: “L’arrivo del Dott. Savino è un valore aggiunto per l’UGL. La sua esperienza e il suo impegno verso i lavoratori della sanità saranno una risorsa preziosa per il nostro territorio e un segnale concreto di crescita per la nostra organizzazione.”

Il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di accogliere un professionista del calibro del Dott. Savino, certi che saprà contribuire con competenza e passione allo sviluppo del nostro sindacato.”
 
Il Segretario Regionale Gerardo Marino ha concluso: “Questa nomina conferma la volontà dell’UGL di valorizzare persone di comprovata professionalità e sensibilità verso il mondo del lavoro e della sanità.”
 
Con la nomina del Dott. Antonio Savino, l’UGL rinnova il proprio impegno a sostegno dei lavoratori e per una sanità più equa ed efficiente

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it