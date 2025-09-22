Paternopoli (AV), torna “La Macenata”

Dal 26 settembre al 4 ottobre tre weekend di pigiatura dell’uva, degustazioni e musica per celebrare la vendemmia irpina

545070903_1100084365606180_4888730624987808500_n R.Si rinnova a Paternopoli (AV) l’appuntamento con “La Macenata”, l’antico rito della pigiatura dell’uva con i piedi che unisce tradizione, musica e sapori della nostra terra.
Un evento unico nel suo genere, che attira ogni anno centinaia di visitatori tra curiosi, appassionati e turisti, desiderosi di vivere l’atmosfera autentica della vendemmia irpina.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Paternopoli, si terrà nei weekend 26-27-28 settembre e 3-4 ottobre 2025.
Oltre alla tradizionale pigiatura, il pubblico potrà partecipare a degustazioni di vini locali, visite alle cantine, stand gastronomici e concerti nelle piazze del paese, accompagnati dall’energia dei migliori gruppi musicali e DJ set.

Programma completo:

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

  • 19:00 – Piazza Rua delle Rose: AperitVino con DJ set – DJ Davide Doto

  • 20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine

  • 20:00 – Frantoio Famiglietti – Terra Nera

  • 20:30 – Piazza XXIV Maggio: Apertura stand

  • 21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata

  • 22:30 – Piazza San Vito – La Macenata

  • 23:30 – Piazza San Vito – I Monaghan Band

  • 00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle

 SABATO 27 SETTEMBRE

  • 10:00 – Partenza Enotour: Tour delle cantine di Paternopoli

  • 19:00 – Piazza Rua delle Rose: AperitVino con DJ set

  • 20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine

  • 20:30 – Piazza Famiglietti – I Bottari della Cantica Popolare

  • 20:30 – Piazza XXIV Maggio: Apertura stand

  • 21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata

  • 22:00 – Piazza San Vito – The Roux Crue

  • 23:00 – Piazza San Vito – La Macenata

  • 23:30 – Piazza San Vito – Doggy Style

  • 21:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Nora Rich

  • 00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle

 DOMENICA 28 SETTEMBRE

  • 10:00 – Partenza Enotour: Tour delle cantine di Paternopoli

  • 12:00 – Frantoio Famiglietti: Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine

  • 14:00 – Piazza Famiglietti – I Virtuosi della Tarantella

  • 16:00 – Piazza Famiglietti – Briganti d’Irpinia

  • 19:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Mattia Lapio

  • 20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine

  • 20:30 – Piazza Famiglietti – I Suoni del Sud

  • 21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata

  • 20:30 – Piazza San Vito – Orizzonti Popolari

  • 23:00 – Piazza San Vito – La Macenata

  • 00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle

 VENERDÌ 03 OTTOBRE

  • 19:00 – Piazza Rua delle Rose: AperitVino con DJ set – DJ Davide Doto

  • 20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine

  • 20:30 – Piazza Famiglietti – Briganti d’Irpinia

  • 21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata

  • 20:30 – Piazza San Vito – Monaghan Duo

  • 23:00 – Piazza San Vito – La Macenat23:30 – Piazza San Vito – U Tone Band

  • 00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle

SABATO 04 OTTOBRE

  • 14:00 – Partenza Enotour: Tour delle cantine di Paternopoli

  • 19:00 – Piazza Rua delle Rose: AperitVino con DJ set – DJ Mattia Lapio

  • 20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine

  • 20:30 – Piazza Famiglietti – Orizzonti Popolari

  • 21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata

  • 20:30 – Piazza San Vito – Doggy Style

  • 23:00 – Piazza San Vito – La Macenata

  • 23:30 – Piazza San Vito – LumAnera

  • 00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle

Source: www.irpinia24.it