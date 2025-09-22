Paternopoli (AV), torna “La Macenata”
Dal 26 settembre al 4 ottobre tre weekend di pigiatura dell’uva, degustazioni e musica per celebrare la vendemmia irpina
Si rinnova a Paternopoli (AV) l’appuntamento con “La Macenata”, l’antico rito della pigiatura dell’uva con i piedi che unisce tradizione, musica e sapori della nostra terra.
Un evento unico nel suo genere, che attira ogni anno centinaia di visitatori tra curiosi, appassionati e turisti, desiderosi di vivere l’atmosfera autentica della vendemmia irpina.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Paternopoli, si terrà nei weekend 26-27-28 settembre e 3-4 ottobre 2025.
Oltre alla tradizionale pigiatura, il pubblico potrà partecipare a degustazioni di vini locali, visite alle cantine, stand gastronomici e concerti nelle piazze del paese, accompagnati dall’energia dei migliori gruppi musicali e DJ set.
Programma completo:
VENERDÌ 26 SETTEMBRE
-
19:00 – Piazza Rua delle Rose: AperitVino con DJ set – DJ Davide Doto
-
20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine
-
20:00 – Frantoio Famiglietti – Terra Nera
-
20:30 – Piazza XXIV Maggio: Apertura stand
-
21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata
-
22:30 – Piazza San Vito – La Macenata
-
23:30 – Piazza San Vito – I Monaghan Band
-
00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle
SABATO 27 SETTEMBRE
-
10:00 – Partenza Enotour: Tour delle cantine di Paternopoli
-
19:00 – Piazza Rua delle Rose: AperitVino con DJ set
-
20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine
-
20:30 – Piazza Famiglietti – I Bottari della Cantica Popolare
-
20:30 – Piazza XXIV Maggio: Apertura stand
-
21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata
-
22:00 – Piazza San Vito – The Roux Crue
-
23:00 – Piazza San Vito – La Macenata
-
23:30 – Piazza San Vito – Doggy Style
-
21:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Nora Rich
-
00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle
DOMENICA 28 SETTEMBRE
-
10:00 – Partenza Enotour: Tour delle cantine di Paternopoli
-
12:00 – Frantoio Famiglietti: Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine
-
14:00 – Piazza Famiglietti – I Virtuosi della Tarantella
-
16:00 – Piazza Famiglietti – Briganti d’Irpinia
-
19:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Mattia Lapio
-
20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine
-
20:30 – Piazza Famiglietti – I Suoni del Sud
-
21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata
-
20:30 – Piazza San Vito – Orizzonti Popolari
-
23:00 – Piazza San Vito – La Macenata
-
00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle
VENERDÌ 03 OTTOBRE
-
19:00 – Piazza Rua delle Rose: AperitVino con DJ set – DJ Davide Doto
-
20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine
-
20:30 – Piazza Famiglietti – Briganti d’Irpinia
-
21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata
-
20:30 – Piazza San Vito – Monaghan Duo
-
23:00 – Piazza San Vito – La Macenat23:30 – Piazza San Vito – U Tone Band
-
00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle
SABATO 04 OTTOBRE
-
14:00 – Partenza Enotour: Tour delle cantine di Paternopoli
-
19:00 – Piazza Rua delle Rose: AperitVino con DJ set – DJ Mattia Lapio
-
20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine
-
20:30 – Piazza Famiglietti – Orizzonti Popolari
-
21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata
-
20:30 – Piazza San Vito – Doggy Style
-
23:00 – Piazza San Vito – La Macenata
-
23:30 – Piazza San Vito – LumAnera
-
00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle