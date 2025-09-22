Dal 26 settembre al 4 ottobre tre weekend di pigiatura dell’uva, degustazioni e musica per celebrare la vendemmia irpina

Si rinnova a Paternopoli (AV) l’appuntamento con “La Macenata”, l’antico rito della pigiatura dell’uva con i piedi che unisce tradizione, musica e sapori della nostra terra.

Un evento unico nel suo genere, che attira ogni anno centinaia di visitatori tra curiosi, appassionati e turisti, desiderosi di vivere l’atmosfera autentica della vendemmia irpina.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Paternopoli, si terrà nei weekend 26-27-28 settembre e 3-4 ottobre 2025.

Oltre alla tradizionale pigiatura, il pubblico potrà partecipare a degustazioni di vini locali, visite alle cantine, stand gastronomici e concerti nelle piazze del paese, accompagnati dall’energia dei migliori gruppi musicali e DJ set.

Programma completo:

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

19:00 – Piazza Rua delle Rose: AperitVino con DJ set – DJ Davide Doto

20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine

20:00 – Frantoio Famiglietti – Terra Nera

20:30 – Piazza XXIV Maggio: Apertura stand

21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata

22:30 – Piazza San Vito – La Macenata

23:30 – Piazza San Vito – I Monaghan Band

00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle

SABATO 27 SETTEMBRE

10:00 – Partenza Enotour: Tour delle cantine di Paternopoli

19:00 – Piazza Rua delle Rose: AperitVino con DJ set

20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine

20:30 – Piazza Famiglietti – I Bottari della Cantica Popolare

20:30 – Piazza XXIV Maggio: Apertura stand

21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata

22:00 – Piazza San Vito – The Roux Crue

23:00 – Piazza San Vito – La Macenata

23:30 – Piazza San Vito – Doggy Style

21:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Nora Rich

00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle

DOMENICA 28 SETTEMBRE

10:00 – Partenza Enotour: Tour delle cantine di Paternopoli

12:00 – Frantoio Famiglietti: Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine

14:00 – Piazza Famiglietti – I Virtuosi della Tarantella

16:00 – Piazza Famiglietti – Briganti d’Irpinia

19:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Mattia Lapio

20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine

20:30 – Piazza Famiglietti – I Suoni del Sud

21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata

20:30 – Piazza San Vito – Orizzonti Popolari

23:00 – Piazza San Vito – La Macenata

00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle

VENERDÌ 03 OTTOBRE

19:00 – Piazza Rua delle Rose: AperitVino con DJ set – DJ Davide Doto

20:00 – Apertura stand gastronomici & Apertura stand cantine

20:30 – Piazza Famiglietti – Briganti d’Irpinia

21:30 – Piazza Famiglietti – La Macenata

20:30 – Piazza San Vito – Monaghan Duo

23:00 – Piazza San Vito – La Macenat23:30 – Piazza San Vito – U Tone Band

00:00 – Piazza Rua delle Rose – DJ Shuffle

SABATO 04 OTTOBRE