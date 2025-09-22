Nuova fermata e trasporti facilitati tra Grottaminarda e Sant’Angelo dei Lombardi (AV)

Dopo le tante richieste e le diverse interlocuzioni tra l’Amministrazione Spera, Regione ed Air, è stato finalmente potenziato il collegamento tra Grottaminarda e Sant’Angelo dei Lombardi al fine di consentire agli studenti dell’Università “Vanvitelli” di poter raggiungere agevolmente l’Ospedale “Criscuoli Frieri” per sostenere i tirocini.

«Ringrazio la Regione Campania per aver stanziato le risorse necessarie ed aver accolto le nostre richieste – afferma Antonio Vitale, Vicesindaco e Assessore delegato ai rapporti con le istituzioni universitarie – Crediamo molto nella crescita delle facoltà sanitarie dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e stiamo lavorando quotidianamente per offrire maggiori servizi agli studenti che frequentano il nostro Polo Universitario sempre con maggiore entusiasmo».

«Ringraziamo – aggiunge Marisa Graziano, Assessore ai Trasporti – l’Air Campania che come sempre si dimostra disponibile nei confonti dell’Amministrazione di Grottaminarda per andare incontro alle esigenze della comunità. Un dialogo sempre aperto e costruttivo su varie questioni di comune interesse. A seguito di un recente incontro con il Sindaco, Marcantonio Spera e la sottoscritta, concordata una rimodulazione delle fermate sul territorio comunale. Accolta, inoltre, la richiesta dell’aggiunta di una nuova fermata sulla SP 36, nei pressi della Frazione Carpignano, si sta ultimando la documentazione necessaria».