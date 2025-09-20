“Episodio inquietante, si accerti subito identità dei responsabili e movente”

Un uomo di 50 anni circa è stato colpito da alcuni proiettili di pistola questa mattina a Sant’Anastasia. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Villa Betania versa in gravi condizioni. Sull’episodio indagano i carabinieri.

“Un episodio inquietante – hanno commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli e la consigliera federale nazionale di Europa Verde Ines Barone – sul quale è necessario fare subito luce sugli autori della sparatoria e sul movente. Troviamo davvero preoccupante che, ancora una volta, si spari in strada in piena mattina senza porsi minimamente il problema di poter causare più vittime e senza alcun timore di essere identificati o fermati dalle forze dell’ordine. Questi criminali senza scrupoli vanno fermati immediatamente. Ci auguriamo che i carabinieri riescano a dare subito le risposte che la cittadinanza, attonita e impaurita per quanto avvenuto, aspetta a garanzia della propria sicurezza”.