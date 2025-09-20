Bloccato nel cofano di una Smart, salvato grazie a una segnalazione

Venerdì mattina il pianto di un gattino intrappolato nel cofano di una Smart parcheggiata a Mergellina, zona chalet, ha catturato l’attenzione di alcuni passanti che si sono adoperati per liberarlo dapprima cercando di farlo da soli poi chiedendo l‘intervento dei vigili del fuoco. Il tutto è avvenuto nonostante l’irritazione del proprietario della vettura che chiedeva di ripartire nonostante l’animale fosse ancora intrappolato. Senza demordere i cittadini si sono resi protagonisti del salvataggio insieme ai vigili del fuoco accorsi e hanno inviato le immagini al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da sempre in prima linea nella tutela dei diritti degli animali, e ai consiglieri di Europa Verde della I Municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.

“Aver messo il gattino in salvo è una notizia straordinaria e mi compiaccio per l’umanità che ha mosso i passanti che si sono adoperati. Troppo spesso gli animali sono oggetto di violenze e crudeltà immotivate anche solo per divertimento. Stavolta raccontiamo una storia a lieto fine, che va oltre l’insensibilità di alcuni. Ringraziamo chi questa volta non ha girato lo sguardo da un’altra parte e ha consentito, al contrario, che il gattino venisse salvato da morte certa”, hanno commentato Borrelli, Caselli e Pascucci.