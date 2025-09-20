Esplosione in azienda di rifiuti a Marcianise (CE)

Borrelli (Avs): “Servono norme più severe e controlli serrati”

Tragedia a Marcianise, in provincia di Caserta, dove tre lavoratori, tra cui anche il titolare, hanno perso la vita a seguito dell’esplosione di un serbatoio di oli esausti all’interno dell’azienda ‘Ecopartenope’. L’onda d’urto li ha sbalzati a diversi metri di distanza, rendendo vani i soccorsi. Altri due operai sono rimasti feriti in maniera meno grave.

“Ancora una volta ci troviamo a una gravissima tragedia sul lavoro. Vittime innocenti travolte da un disastro che non guarda in faccia a nessuno. E’ inaccettabile che nel 2025 si continui a morire sul posto di lavoro. Servono norme più severe e soprattutto controlli molto più frequenti, perché oggi sono pochissimi rispetto al numero enorme di aziende presenti. Questo è l’ennesimo incidente che provoca roghi o esplosioni all’interno di impianti che trattano rifiuti, bisogna indagare a fondo per capire se c’è correlazione tra tutti gli episodi accaduti in Campania e se le aziende che trattano rifiuti meritano particolare attenzione. Ora chiedo che vengano effettuate tutte le verifiche necessarie sulla salubrità dell’aria per scongiurare ulteriori danni ambientali e sanitari. Lo sviluppo industriale della Campania, ma dell’Italia intera, non può e non deve essere costruito a discapito della salute e della vita dei lavoratori. Finché non si interverrà con determinazione su questo fronte, i decessi continueranno a moltiplicarsi e a segnare in modo indelebile il nostro Paese“. Questo quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.