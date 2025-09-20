“Come ti ho Mangiato” di Luciana Latte

Esposizione fotografica 18 – 28 settembre 2025

stregartiDopo la presentazione ufficiale del primo numero al MIA Photo Festival di Montesarchio, il progetto ”Come ti ho Mangiato” di Luciana Latte prosegue il suo percorso e prende nuova forma nella suggestiva cornice dell’Arco del Sacramento a Benevento, in occasione della VI edizione della Rassegna StregArti – Premio Arco di Traiano.

Curata da Rosanna De Cicco, con la direzione organizzativa di Piera Salvatore per la Pro Loco Samnium di Benevento, la rassegna trasforma l’intera città in un museo a cielo aperto: otto siti storici accolgono opere e installazioni di arte contemporanea, in un incontro vibrante tra memoria e visione.

In questo contesto si inserisce il secondo capitolo del progetto di Luciana Latte, che non è solo una mostra fotografica, ma un vero racconto esperienziale.
Le immagini non sono appese alle pareti, ma disposte su una tavola apparecchiata, dove il cibo non è più protagonista, ma testimone silenzioso.
Piatti vuoti, posate in attesa, bicchieri colmi o rovesciati diventano simboli di presenze, memorie e dialoghi.

“Come ti ho Mangiato” è un invito a rallentare, a gustare la vita oltre la fotografia perfetta. È una narrazione visiva che intreccia emozione, silenzio e gesto. Un progetto dove ciò che manca nel piatto, nel racconto, nella luce, diventa presenza.

L’opera è visitabile fino al 28 settembre presso l’Arco del Sacramento, una delle otto prestigiose sedi coinvolte nella rassegna:
Museo del Sannio, Rocca dei Rettori, Camera di Commercio, Biblioteca Provinciale, Galleria Bosco, Giardino delle Colonne Perdute, Chiostro del Museo del Sannio, Palazzo Paolo V.

