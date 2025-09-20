Curata da Rosanna De Cicco, con la direzione organizzativa di Piera Salvatore per la Pro Loco Samnium di Benevento, la rassegna trasforma l’intera città in un museo a cielo aperto: otto siti storici accolgono opere e installazioni di arte contemporanea, in un incontro vibrante tra memoria e visione.

In questo contesto si inserisce il secondo capitolo del progetto di Luciana Latte, che non è solo una mostra fotografica, ma un vero racconto esperienziale.

Le immagini non sono appese alle pareti, ma disposte su una tavola apparecchiata, dove il cibo non è più protagonista, ma testimone silenzioso.

Piatti vuoti, posate in attesa, bicchieri colmi o rovesciati diventano simboli di presenze, memorie e dialoghi.

“Come ti ho Mangiato” è un invito a rallentare, a gustare la vita oltre la fotografia perfetta. È una narrazione visiva che intreccia emozione, silenzio e gesto. Un progetto dove ciò che manca nel piatto, nel racconto, nella luce, diventa presenza.

L’opera è visitabile fino al 28 settembre presso l’Arco del Sacramento, una delle otto prestigiose sedi coinvolte nella rassegna:

Museo del Sannio, Rocca dei Rettori, Camera di Commercio, Biblioteca Provinciale, Galleria Bosco, Giardino delle Colonne Perdute, Chiostro del Museo del Sannio, Palazzo Paolo V.