Sciopero trasporto pubblico
Busitalia garantisce le corse nelle fasce orarie di garanzia
L’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per lunedì 22 settembre 2025, della durata di 24 ore.
Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica che, in caso di adesione, saranno garantiti i collegamenti nelle fasce giornaliere di garanzia del servizio: 6:30-9:00 e 13:00-16:30 per i servizi autobus urbani ed extraurbani. Le corse che partiranno dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.
Per maggiori informazioni e dettagli è possibile visitare il sito www.fsbusitaliacampania.it
In occasione degli ultimi scioperi, proclamati dalla medesima sigla sindacale si è registrata un’adesione media dello 0,490%.
In base a quanto sopra riportato il livello di presumibile vulnerabilità* dell’azione di protesta è basso.
*Il livello di presumibile vulnerabilità è un sistema di codici/colori che prevede i seguenti distinti livelli di presumibile adesione alla protesta:
- BASSO/VERDE (0%-9%)
- MODERATO/GIALLO (10%-24%)
- ALTO/ROSSO (25%-50%)
- CRITICO/NERO (51%-100%)