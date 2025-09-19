Dal 21 al 26 settembre la partecipazione dell’Unione europea all’80ª Assemblea generale

Dal 21 al 26 settembre una delegazione di alto livello dell’Unione europea si recherà a New York per prendere parte all’80a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA).

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite di quest’anno si svolge in un momento di sfide geopolitiche notevoli e di crescente instabilità globale. In questo contesto l’80o anniversario delle Nazioni Unite rappresenta l’occasione opportuna per rinnovare l’impegno collettivo a favore della cooperazione globale e per plasmare un’ONU che sia pronta per il futuro. L’UE e gli Stati membri si uniranno alla comunità internazionale per inviare un chiaro messaggio di fermo sostegno al multilateralismo, con l’ONU al centro. Durante la settimana l’impegno dell’UE si concentrerà sull’approfondimento dei partenariati tra le regioni, sulla mobilitazione di azioni collettive per la pace e la sicurezza, sulla promozione dello sviluppo sostenibile e sulla difesa dell’universalità dei diritti umani.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’Alta rappresentante/Vicepresidente Kaja Kallas e il Presidente del Consiglio europeo António Costa ospiteranno o parteciperanno a eventi e incontri con leader da tutto il mondo. Si uniranno anche la Vicepresidente esecutiva Teresa Ribera e i Commissari Dubravka Šuica, Wopke Hoekstra, Jozef Síkela, Hadja Lahbib, Magnus Brunner, Jessika Roswall, Dan Jørgensen e Glenn Micallef.

Il gruppo dirigente dell’UE rappresenterà l’Unione agli incontri di alto livello organizzati dalle Nazioni Unite. L’UE ospiterà, anche in collaborazione con altri, diversi eventi faro a margine dell’Assemblea generale. I rappresentanti dell’UE avranno una fitta agenda di dibattiti al vertice ed eventi collaterali, oltre a numerosi incontri bilaterali.

Lunedì mattina la Presidente von der Leyen parteciperà alla riunione commemorativa di alto livello dell’Assemblea generale per l’80o anniversario delle Nazioni Unite. Pronuncerà in seguito un discorso di apertura al Global Renewables Summit. Nel pomeriggio la Presidente interverrà alla conferenza sulla soluzione dei due Stati, ospitata dalla Francia.

Martedì la Presidente von der Leyen sarà presente all’apertura dell’80a Assemblea generale delle Nazioni Unite. Successivamente interverrà alla conferenza “Restoring Childhood and Humanity – Advancing Peace in Ukraine through the Return of Ukrainian Children”, organizzata congiuntamente dal Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy e dal Primo ministro canadese Mark Carney.

Mercoledì la Presidente von der Leyen terrà un discorso durante l’evento ad alto livello “Protecting Children in the Digital Age’”, ospitato dal Primo ministro australiano Anthony Albanese. Parteciperà all’evento speciale ad alto livello sull’azione per il clima, ospitato dal Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Prenderà parte inoltre a una tavola rotonda sul tema “Investing in Renewable Energy in Africa” in occasione delle sessioni di impatto “Global Citizen Now”.

Il materiale audiovisivo e per la stampa saranno disponibili ai link L’angolo della stampa, EEAS e Consilium.

Per maggiori informazioni sulla cooperazione UE-ONU, consultare le schede informative EU-UN: A partnership that delivers e EU funding to the UN.