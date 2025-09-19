Il Consiglio comunale approva la delibera per sostenere l’apertura dell’emergenza in Irpinia

Il Comune di Aiello del Sabato approva la richiesta di apertura dello stato di crisi idrica in Irpinia.

Il Consiglio Comunale di Aiello del Sabato, con delibera n. 27 del 16 settembre 2025, approvata alla presenza della sola maggioranza consiliare, ha formalmente espresso il proprio sostegno alla richiesta di apertura dello stato di crisi idrica in Irpinia, finalizzata all’attivazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.

La decisione nasce a fronte delle gravi e persistenti criticità legate all’approvvigionamento idrico che, da mesi, interessano numerosi comuni della provincia di Avellino, compreso il territorio di Aiello del Sabato. Disservizi frequenti, abbassamenti di pressione e interruzioni nell’erogazione dell’acqua hanno fortemente inciso sulla qualità della vita dei cittadini, sulla salute pubblica e sulle attività produttive.

Con questo atto, l’Amministrazione Comunale intende dare un segnale forte e concreto, chiedendo l’intervento delle autorità competenti per affrontare l’emergenza con misure straordinarie e risorse adeguate.

“Non possiamo più permetterci di ignorare una crisi che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti,” – ha dichiarato il Sindaco – “Serve un’azione urgente e coordinata a tutti i livelli istituzionali, per garantire un diritto fondamentale come l’accesso all’acqua.”

Il Comune continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione idrica, collaborando con gli enti sovracomunali e con la cittadinanza per ogni aggiornamento utile.