Incontro tra M.I.D. e ASL Avellino

La direttrice Conte illustra i prossimi passi per l’attivazione della struttura di Valle

Centro per l’Autismo, questa mattina il M.I.D. ricevuto dal Direttore Generale dell’A.S.L. Maria Concetta Conte.

Questa mattina alle 9:30 il Direttore Generale dell’A.S.L. di Avellino la Dottoressa Maria Concetta Conte ha ricevuto nel suo ufficio in Via Degli Imbimbo il Presidente Regionale del M.I.D. (Movimento Italiano Disabili) Giovanni Esposito.

Un appuntamento proprio richiesto dallo stesso Esposito del M.I.D. dove la Manager dell’A.S.L. Conte ha illustrato le prossime tappe per giungere all’apertura e attivazione del Centro per l’Autismo di Contrada Serroni.

Conte ha ribadito in apertura dell’incontro la forte sinergia e la proficua collaborazione con il Comune di Avellino e in particolare con la Commissaria Prefettizia Prefetto Giuliana Perrotta, l’A.S.L. al momento è in attesa del completamento dei lavori di adeguamento della struttura di Valle da parte del Comune dovuti ad infiltrazioni di muffa e umidità in risalita dalle pareti, della consegna in affidamento dal Comune all’A.S.L. della struttura come deliberato anche in Consiglio Comunale durante l’era Amministrativa dell’Ex Sindaco Laura Nargi mentre contemporaneamente la stessa Azienda Sanitaria Locale procede spedita nella gara per l’acquisto degli arredi necessari ad arredare la struttura e per la gestione del percorso autismo , successivamente provvederà al trasferimento della Neuropsichiatria Infantile con i suoi ambulatori presso il Centro di Valle finalmente consegnato e all’attivazione infine graduale del centro semiresidenziale.

A conclusione dell’incontro la manager dell’A.S.L. Maria Concetta Conte non ha parlato né di date né di tempi riguardo la messa in esercizio della struttura, ma allo stesso tempo spera di concludere quanto prima l’ultra ventennale vicenda del Centro di Valle per poi occuparsi anche di altre emergenze legate alle disabilità nel campo della sanità di competenza dell’A.S.L. per fornire soprattutto risposte concrete all’utenza.

Una cosa è certa, l’A.S.L. sotto la gestione manageriale della Dottoressa Conte finalmente attraverso le proprie risorse e le proprie figure professionali vuole garantire in prima persona attraverso gestione pubblica le migliori prestazioni rispetto ai trattamenti dell’autismo in favore dei soggetti con autismo irpini.