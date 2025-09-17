Marzano (Confagricoltura Campania) illustra iniziative per sviluppo e competitività delle imprese agricole

“L’agricoltura è un asset strategico dell’economia campana. Per reggere la sfida dei mercati servono un confronto stabile e trasparente con la Regione e scelte rapide e mirate, per sviluppare una vera economia di settore duratura e stabile. La regione ha posto le basi per una crescita, da portare avanti con politiche di finanziamento a supporto delle imprese” . Lo ha affermato il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, nel corso dell’evento Campania Mater, in programma a Napoli.

Il presidente Marzano illustra le proposte di Confagricoltura Campani: “Rilanciare il dialogo istituzionale utilizzando pienamente Tavolo Verde e Gruppi di coordinamento interassessorile; rendere operativa l’AGEAC per accelerare i pagamenti alle aziende; concentrare le risorse su pochi capitoli ad alto impatto, privilegiando gli investimenti strutturali e gestionali; favorire filiere e progetti di aggregazione con accordi commerciali, difesa attiva delle produzioni e prevenzione dei danni da cambiamento climatico; attivare e monitorare gli strumenti finanziari SRD27 e SRD28 del CSR-PAC 2023–2027 e ricostituire il tavolo permanente con ABI per migliorare l’accesso al credito. E ancora, varare un piano lavoro in agricoltura che unisca incontro tra domanda e offerta, formazione, sicurezza e qualificazione professionale. Con queste misure – conclude Marzano – rafforziamo competitività, redditività e prospettive delle nostre imprese, creando nuove opportunità per le prossime generazioni”.