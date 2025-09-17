Sabato 20 settembre ai Colli di Fontanelle e domenica 21 settembre in Piazza Matteotti

A Sant’Agnello tornano le giornate ecologiche, occasioni in cui i cittadini possono consegnare olio vegetale usato e ricevere, in cambio, una tanica per la raccolta degli oli e mezzo litro di olio extra vergine di oliva.

L’iniziativa si svolge in due giornate. Sabato 20 settembre 2025 gli operatori saranno ai Colli di Fontanelle, in piazza Carlo Sagristani, dalle ore 09:00 alle ore 12:00: domenica 21 settembre invece il punto di ritrovo sarà in Piazza Matteotti, sempre dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

«L’olio vegetale è una risorsa – spiega il Consigliere delegato all’ecosostenibilità e al ciclo integrato dei rifiuti Ottavio Masturzo - Opportunamente riciclato, può essere utilizzato per ricavare biodiesel, lubrificanti, tensioattivi e saponi. Diventa a tutti gli effetti un modo per produrre nuova energia. È importante sensibilizzare i cittadini sulle piccole buone pratiche che possono fare la differenza e premiare chi quotidianamente si impegna per il nostro ambiente».

Durante le due giornate ecologiche, verranno distribuiti i calendari di conferimento rifiuti e del servizio spazzamento delle strade, le guide con le indicazioni generali per la corretta raccolta differenziata e i kit sacchetti per le deiezioni canine a chi verrà accompagnato dal proprio amico a quattro zampe.