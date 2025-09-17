Iniziativa del Parco per sensibilizzare cittadini e bambini alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità

La Giunta del Parco Regionale dei Monti Picentini ha avviato una campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente all’interno del Parco, promuovendo una giornata ecologica per tutti i Comuni compresi nel territorio dell’Ente , al fine di sostenere un’iniziativa dedicata alla sostenibilità, alla salvaguardia ambientale ed alla valorizzazione della natura.

L’iniziativa, già avviata da alcuni comuni, ha visto il coinvolgimento di volontari ma soprattutto bambini, con attività coordinate volte a promuovere buone pratiche di tutela dell’ambiente e a favorire una cultura ecologica condivisa.

Tra le principali attività svolte:

interventi di pulizia di sentieri, aree boschive e zone attrezzate,

momenti di riflessione collettiva sull’importanza della natura come bene comune.

Il Presidente del Parco, Avv. Gerardo D’Angola, anche a nome dei componenti della Giunta, Alfano Giuseppe (Vicepresidente), Tropiano Vincenzo, Ghiurmino Giambenedetto e Fausto Fatale, ha riferito che «La Giornata Ecologica è un’occasione per riscoprire il valore del nostro territorio e per riaffermare l’impegno collettivo nella tutela dell’ambiente. Ringraziamo tutti i Comuni, e tutti i partecipanti che fino ad ora hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita dell’evento. Solo attraverso azioni concrete e partecipate possiamo garantire un futuro di sostenibilità alle prossime generazioni».

Particolarmente significativa è stata la partecipazione dei ragazzi e di bambini che, con entusiasmo, si sono resi protagonisti nelle attività di educazione ambientale, nell’elaborazione di proposte per la riduzione dell’impatto ambientale e nella realizzazione di elaborati creativi ispirati al tema della natura e del rispetto del territorio.

L’Ente Parco, sulla base dell’ottimo riscontro ricevuto, intende rendere la Giornata Ecologica un appuntamento annuale fisso, da inserire all’interno del Piano di Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile, in sinergia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con la missione istituzionale di tutela e valorizzazione del territorio picentino.