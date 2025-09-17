A “La Perlina” va in scena Miss Lusso di Dario Marena

Ancora una volta il concorso di bellezza fa tappa ad Eboli

Eboli (SA) – Nello scenario incantato del ristorante pizzeria “La Perlina“ di Claudio D’Amato in via Epitaffio, 39 ad Eboli, si è svolta domenica 7 la tappa settembrina del tour di “Miss Lusso” 2025, concorso di bellezza patrocinato da Dario Marena, in cui sono andate in scena le sfilate a tema delle partecipanti appartenenti alle categorie Miss Lusso (dai 18 ai 35 anni) e Miss Lusso Junior (dai 10 ai 17 anni).

A condurre la serata Lucia Grieco che con un caloroso applauso saluta la giuria composta da persone competenti nel mondo della moda, dell’imprenditoria e della politica locale: dalla modella e già Miss Lusso A. Tretola, dall’imprenditore A. Vuoccolo, dal dirigente privato G.M. D’Antonio della Cosmopol, dalla modella e già Miss Lusso Over N. Karakushan, dall’insegnante e modella Over Lusso C. Caiazzo, dalla già Miss Lusso Junior S. Festa, dall’imprenditore A. Cerrone che con Tessuti Tiziana produce le fasce per Miss Lusso, dall’imprenditore G. De Luca, dall’assessore comunale G. Montenero, dall’imprenditore P. Pizzarelli della PLCars di Serre, dalla modella già Miss Lusso G. Memoli, dall’imprenditrice e modella I. Copanzo e infine dalla modella Miss Lusso A. Giordano.

La conduttrice passa poi a spiegare il regolamento della serata: vi saranno cinque sfilate a tema e si gareggerà per il titolo di Miss Lusso e di Miss Lusso Junior. A raggiungere tale traguardo saranno alla fine rispettivamente per la categoria Miss Lusso:

1) Valentina 25 anni Salerno – primo posto;

2) Angela 25 anni Napoli – secondo posto;

3) Ariana Iona 18 anni Salerno, Alessi 18 anni Salerno – terzo posto pari merito.

Per la categoria Miss Lusso Junior:

1) Irene 17 anni Napoli, Mayra 14 anni Napoli – primo posto pari merito per sfilata a tema genocidio e bullismo;

2) Martina B. 11 anni Caserta, Giovanna 14 anni Salerno, Martina A. 15 anni Salerno, Rebecka 15 anni Salerno, Elisabeth 15 anni Salerno – secondo posto pari merito;

3) Eliana 16 anni Salerno, Annalaura P. 15 anni Salerno, Rosanna 17 anni Caserta – terzo posto pari merito.

Il patron Dario Marena si dice pienamente soddisfatto della serata ringraziando tutti gli intervenuti, Lucia Grieco per la conduzione della serata, il proprietario del ristorante pizzeria “La Perlina” Claudio D’Amato per l’ospitalità e l’accoglienza ricevuta, la fotografa professionista Claudia Setaro, la responsabile della giuria Miss Lusso Annalisa Tretola e infine la stilista NAYLE.

Contatti per partecipare alle prossime tappe: +393496542950 misslusso84@gmail.com

societa.teammanagement@gmail.com