Oltre 17 milioni di euro per interventi su territorio, agricoltura, turismo e servizi nelle Aree Interne della Campania

La Giunta regionale della Campania, nella recente seduta del 2 settembre scorso, ha approvato tre Preliminari di Strategia Nazionale per le Aree Interne tra cui quello che vede come ente capofila la Comunità Montana del Fortore, “F.A.R.O. – Fortore Attivo per il Ripopolamento e l’Occupazione”.

Il progetto della Comunità Montana del Fortore risulta assegnatario di risorse finanziarie da parte della Regione Campania pari ad euro 10.326.486,89, più ulteriori 2.581.621,72 euro che scatteranno al raggiungimento di determinati obiettivi, cui vanno aggiunti i circa 4 milioni di euro di contributo Nazionale (come da Delibera CIPESS n. 41/2022) per un totale complessivo pari a circa 17 milioni di euro, che sono quindi interamente riservati all’Area Interna SNAI Fortore Beneventano.

“L’approvazione del Preliminare della Strategia F.A.R.O., avvenuta contestualmente a quella del Sele-Tanagro-Alburni S.E.T.A. e a quella del Vallo di Diano, rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del nostro territorio – spiega il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina – e ci responsabilizza ulteriormente rispetto a ciò che c’è ancora da fare per definire gli ultimi passaggi formali. Siamo pronti a metterci in moto per velocizzare i tempi e beneficiare in modo celere del finanziamento, oltre che operativi nel breve periodo. Ringrazio i Sindaci dei 14 Comuni dell’Area, gli uffici tecnici impegnati, gli uffici regionali con cui abbiamo avuto costanti e costruttive interazioni e tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato frutto anche di una meticolosa azione di animazione territoriale. E’ il segno concreto dell’impegno comune per costruire opportunità di sviluppo e contrastare lo spopolamento”.

Con l’approvazione del Preliminare, la Regione Campania demanda all’Area Interna “Fortore” la definizione della Strategia d’Area definitiva e delle schede intervento di dettaglio, necessarie per accedere alla quota premiale e consolidare l’impianto strategico. La Comunità Montana del Fortore, insieme agli uffici regionali, guiderà questo percorso.

La Strategia “F.A.R.O.” mira a valorizzare i punti di forza del territorio – patrimonio naturale e culturale, agricoltura, turismo sostenibile, innovazione e servizi – integrando interventi in grado di migliorare le condizioni economiche e sociali delle comunità locali e favorire il ripopolamento.