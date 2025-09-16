A Sant’Agnello prevenzione del glaucoma sabato 20 settembre

Sabato 20 settembre a Sant’Agnello, tutti i cittadini, residenti e non residenti, potranno sottoporsi gratuitamente allo screening oculistico, promosso sul territorio dal Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno, con il patrocinio del Comune di Sant’Agnello.

L’obiettivo principale dello screening è la prevenzione dell’otticopatia glaucomatosa, una malattia multifattoriale, spesso asintomatica, che colpisce l’occhio e danneggia il nervo ottico. La diagnosi precoce si effettua attraverso l’esame della pressione intraoculare, l’esame del disco ottico e la valutazione dello spessore corneale. La prenotazione della visita si effettua sul posto, fino a esaurimento disponibilità.

Gli stand attrezzati saranno allestiti in Piazza della Libertà dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per le visite specialistiche con il team medico, composto dal Prof. Nicola Rosa, responsabile scientifico del progetto, dalla Prof.ssa Maddalena De Bernardo, il Dr. Ferdinando Cione, la Dr.ssa Benedetta Cioffi e il Dr. Domenico Mucci.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sant’Agnello con Delibera di Giunta n.118 del 09/09/2025, si inserisce nell’ampia rassegna di informazione e sensibilizzazione “Sant’Agnello in salute” con il quale i cittadini hanno già potuto sottoporsi, sempre gratuitamente, allo screening dermatologico per la prevenzione del melanoma, a Pap Test, Pap Test HPV DNA, mammografie, ecografie mammarie, spirometrie, misurazione della pressione arteriosa ed ECG.