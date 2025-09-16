Una partnership tra sport e artigianato per innovazione e tradizione

La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’inizio di una nuova collaborazione con RE LEGNO, realtà artigianale e creativa che unisce esperienza, passione e innovazione nel mondo della lavorazione del legno. Il team di RE LEGNO è formato da artigiani esperti e giovani designer che lavorano fianco a fianco, fondendo tradizione e modernità.

Questa partnership rappresenta l’incontro tra due mondi apparentemente diversi ma mossi dallo stesso spirito: l’amore per ciò che si fa, la ricerca dell’eccellenza e la volontà di creare qualcosa di bello e significativo.

La Scandone Avellino e RE LEGNO condividono valori comuni: curiosità, apertura al confronto e disponibilità a mettersi sempre in gioco ed insieme vogliono costruire un percorso che valorizzi le radici della tradizione e, al tempo stesso, guardi con entusiasmo al futuro.

Queste le parole del CEO dell’azienda Maurizio Romano: “La nostra azienda è profondamente legata al territorio e da sempre sostiene con convinzione le iniziative che coinvolgono e valorizzano la comunità. La passione per lo sport ci accomuna alla Scandone ed è proprio per questo che abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito della società biancoverde a condividere questo progetto. Speriamo che la nostra vicinanza possa portare fortuna alla squadra e contribuire a creare la giusta sinergia, così da raggiungere insieme tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”.