La Commissione europea incontra adolescenti per il nuovo piano d’azione

Aggiunto da Redazione il 16 settembre 2025.
commisione europeaGlenn Micallef, Commissario per l’Equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport, incontrerà domani 14 giovani europei a Bruxelles per uno scambio di opinioni in vista dell’adozione del piano d’azione della Commissione europea contro il bullismo online. Durante l’incontro si discuterà del modo in cui le politiche e i programmi dell’UE possono proteggere meglio i giovani.

Il piano d’azione sosterrà gli Stati membri, con particolare attenzione ai minori e ai giovani, che sono particolarmente colpiti da questo problema. I numeri continuano a destare preoccupazione: circa 1 adolescente su 6 ha subito bullismo online e 1 su 8 ammette di parteciparvi.

Oltre a diverse misure a livello nazionale, l’UE ha già messo in atto meccanismi per promuovere la sicurezza e il benessere digitale dei giovani, anche grazie alla strategia per un’internet migliore per i ragazzi e agli orientamenti del regolamento sui servizi digitali relativi alla protezione dei minori. A luglio la Commissione ha inoltre avviato una consultazione pubblica per contribuire allo sviluppo del piano d’azione, invitando i giovani, le autorità, gli educatori, la società civile, le piattaforme online e l’industria a condividere le loro esperienze e prospettive. Parallelamente, sono in corso consultazioni con i minori tramite la piattaforma dell’UE per la partecipazione dei minori. 

Entrambe le consultazioni rimarranno aperte fino al 29 settembre 2025 e sono accessibili sul portale Di’ la tua e sulla piattaforma dell’UE per la partecipazione dei minori.

