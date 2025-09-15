Il Consiglio regionale approva la misura per garantire la continuità dei profili selezionati

“Il Consiglio regionale della Campania ha approvato oggi l’ordine del giorno da me proposto per favorire la proroga di tre mesi della validità di tutte le graduatorie concorsuali ancora vigenti approvate dalla Regione Campania, dai suoi enti strumentali, agenzie, aziende partecipate, enti del Servizio Sanitario Regionale e organismi a controllo regionale. Si tratta di una misura necessaria per tutelare un patrimonio di professionalità già selezionate, che potranno essere impiegate negli uffici regionali e nei servizi pubblici senza disperdere competenze e risorse economiche” . Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, proponente della mozione convertita in ordine del giorno su richiesta della Giunta.

“La proroga non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale e consente alle amministrazioni di procedere allo scorrimento delle graduatorie evitando costose e lunghe nuove procedure concorsuali. Particolare rilievo assume questa decisione anche per gli idonei del profilo “Istruttore sistemi informativi e tecnologici – categoria C”, la cui graduatoria per i Centri per l’Impiego scadrà il 27 settembre”.

“Con questo voto – conclude Saiello – diamo un segnale chiaro di attenzione verso chi ha superato prove selettive e verso l’efficienza della macchina amministrativa regionale, salvaguardando competenze preziose e garantendo risposte più rapide ai cittadini”.