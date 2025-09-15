I biancoverdi debuttano il 27 settembre al PalaDelMauro contro la Stella Azzurra Viterbo Basket

L’ASD Felice Scandone Avellino è pronta a tornare protagonista sui parquet italiani: la Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di Serie B Interregionale 2025/26, che vedrà gli irpini impegnati in un girone ricco di sfide affascinanti e derby di grande tradizione.

Il debutto stagionale è fissato per sabato 27 settembre 2025 alle ore 20:30 al PalaDelMauro, dove la Scandone ospiterà la Stella Azzurra Viterbo Basket. Seguiranno trasferte e impegni casalinghi di grande intensità, fino alla chiusura della regular season prevista per domenica 26 aprile 2026, quando i biancoverdi affronteranno al PalaDelMauro il Nuovo Basket Aquilano. Alla terza giornata i lupi osserveranno un turno di riposo.

Ecco le date della regular season:

• 27/09/2025 – FELICE SCANDONE vs Stella Azzurra Viterbo Basket (20:30)

• 05/10/2025 – Basket Ferentino 1977 vs FELICE SCANDONE (18:00) •

18/10/2025 – FELICE SCANDONE vs Angri Pallacanestro (20:30)

• 26/10/2025 – Klass Sennori vs FELICE SCANDONE (17:00)

• 02/11/2025 – FELICE SCANDONE vs StepBack Caiazzo (18:00)

• 09/11/2025- Carver Roma Cinecittà vs FELICE SCANDONE (18:00)

• 15/11/2025 – FELICE SCANDONE vs Stellaebk (18:00)

• 22/11/2025 – Pallacanestro Antoniana vsFELICE SCANDONE (18:00)

• 29/11/2025 – FELICE SCANDONE vs Esperia (20:30)

• 06/12/2025 – Miwa Energia Benevento vs FELICE SCANDONE (18:00)

• 13/12/2025 – FELICE SCANDONE vs San Paolo Ostiense Roma (20:00)

• 21/12/2025 – Tiber Basket vs FELICE SCANDONE (18:00)

• 04/01/2026 – FELICE SCANDONE vs Promobk Marigliano 2003 (18:00)

• 11/01/2026 – Nuovo Basket Aquilano vs FELICE SCANDONE (18:00)

• 18/01/2026 – Stella Azzurra Basket Viterbo vs FELICE SCANDONE (18:00)

• 25/01/2026 – FELICE SCANDONE vs Basket Ferentino (18:00)

• 08/02/2026 Angri Pallacanestro vs FELICE SCANDONE (18:00)

• 15/02/2026 FELICE SCANDONE vs Klass Sennori (18:00)

• 21/02/2026 StepBack Caiazzo vs FELICE SCANDONE (19:00)

• 01/03/2026 FELICE SCANDONE vs Carver Roma Cinecittà (18:00)

• 07/03/2026 Stellaebk vs FELICE SCANDONE (18:00)

• 15/03/2026 FELICE SCANDONE vs Pallacanestro Antoniana (18:00)

• 21/03/2026 Esperia vs FELICE SCANDONE (18:00)

• 29/03/2026 FELICE SCANDONE vs Miwa Energia Benevento (18:00)

• 08/04/2026 San Paolo Ostiense vs FELICE SCANDONE (20:00)

• 11/04/2026 FELICE SCANDONE vs Tiber Basket (20:30)

• 19/04/2026 Promobk Marigliano vs FELICE SCANDONE (18:00)

• 26/04/2026 – FELICE SCANDONE vs Nuovo Basket Aquilano (18:00)