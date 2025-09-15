Domani a Grottaminarda (AV) il dialogo tra scuola e famiglie per accompagnare i nuovi studenti delle superiori

L’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” organizza per domani, martedì 16 settembre alle ore 09:30, nell’Aula Magna del plesso di via Perazzo: “Accoglienza e Corresponsabilità: un patto per crescere”, incontro con tra scuola e famiglie per dare il benvenuto ai nuovi iscritti alla Secondaria di Secondo Grado e per sottoscrivere il “Patto educativo di corresponsabilità” con loro e con i loro genitori.

Il documento stabilisce regole ed atteggiamenti che i membri della comunità scolastica si impegnano a rispettare e condividere con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione per raggiungere i migliori risultati educativi per i giovani studenti, una vera e propria assunzione di responsabilità, ciascuno per la propria parte.

Interverranno per il saluto istituzionale:

Maria Antonietta Rizzo, Dirigente Scolastica Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”, Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, Marilisa Grillo, Delegata all’Istruzione; sarà poi la docente Annarita Alois a presentare il “Patto educativo di Corresponsabilità e delle e-Policy”.

«Il nuovo anno scolastico è già iniziato giovedì – afferma la Delegata all’Istruzione Marilisa Grillo – ma questo incontro organizzato dalla scuola è anche l’occasione per formulare di persona alla comunità scolastica i migliori auguri, in particolare:

agli studenti che iniziano quest’anno l’importante percorso delle superiori, in un ambiente del tutto nuovo ma che sarà per loro accogliente e rassicurante come quello della Secondaria di Primo Grado da cui arrivano;

alle famiglie, per augurare anche a loro buon lavoro. Ai genitori, infatti, resta un ruolo attivo e fondamentale, quello di incoraggiare, seguire i ragazzi e favorire le loro buone abitudini di studio in collaborazione con gli insegnanti;

ai Docenti, al personale Ata ed alla Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso D’Aquino”, professoressa Maria Antonietta Rizzo, con la quale si è instaurata una proficua sinergia che siamo certi, anche quest’anno ci porterà a creare, insieme, occasioni di approfondimento e di sensibilizzazione.

Nel Patto di Corresponsabilità vogliamo esserci anche noi dell’Amministrazione comunale per l’impegno che profondiamo e che intendiamo portare avanti tutti i giorni, per assicurare il diritto allo studio ad ogni ragazza e ragazzo del nostro Omnicomprensivo».