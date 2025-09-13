Il presidente Trasente partecipa al 2° Memorial a Lioni (AV)

Questa mattina, presso il Palazzetto dello Sport di Lioni, si è svolta la cerimonia di intitolazione dedicata alla memoria di Ugo Tesone, nell’ambito del 2° Memorial a lui riservato.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e sportive, unite nel ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nel panorama sportivo e sociale del territorio.

Tra i presenti anche il presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, che con la sua presenza ha voluto condividere un momento di particolare significato per la comunità di Lioni e per tutto lo sport irpino.

La giornata ha confermato quanto lo sport possa essere occasione di memoria, aggregazione e valorizzazione dei legami territoriali, rafforzando l’importanza di iniziative che mettono al centro i valori della comunità