UGL elogia il reparto di Ostetricia e la sanità lucana

Dall’ospedale di Policoro in provincia di Matera arriva oggi una bella notizia, ovvero quella di un record di nascite. Come riportato dal sito basilicatanotizie.net a firma del direttore Claudio Sole, la notizia riempie di gioia non solo le neo mamme, ma un intero territorio. Infatti all’Ospedale ‘Giovanni Paolo II’ mercoledì scorso sono venuti alla luce 7 bambini in poco meno di 24 ore.

Il Reparto di Ginecologia e Ostetricia, diretto dal dottor Giuseppe Trojano e che ha come responsabile il dottor Carlo Quinto, ha lavorato a pieno ritmo per far fronte a questo boom di nascite. Un evento piacevole ed anche una grande gioia da parte dei medici, delle ostetriche e delle infermiere che hanno riempito le culle del reparto. Ma quello che conta è che tutto è andato bene grazie alla grande professionalità dell’equipe diretta dal dottor Quinto. Dei 7 neonati, 3 sono venuti alla luce con taglio cesareo e 4 con parti spontanei. Un duro lavoro per il Reparto di Ostetricia che ha dovuto lavorare con impegno anche durante la notte.

L’evento eccezionale non fa altro che confermare come il Reparto di Ginecologia e Ostetricia sia una delle eccellenze del territorio lucano. Noi dell’Ugl abbiamo sempre creduto e sostenuto che l’ospedale di Policoro sia una eccellenza del territorio e che va sempre rafforzato in ogni suo reparto.

Queste belle notizie rafforzano la sanità in Basilicata – sottolinea il Segretario Provinciale UGL Matera, Pino Giordano – e in quest’ottica va rimarcato l’ottimo lavoro del D.G. ASM Maurizio Friolo, del D.S. ASM Andrea Gigliobianco e dell’assessore regionale Cosimo Latronico, che stanno operando con competenza e responsabilità.

L’azione dell’assessore Latronico, in particolare, testimonia un impegno concreto e costante a favore dei cittadini e del sistema sanitario regionale che sta registrando un notevole cambio di passo. Le sterili polemiche sulla sanità lucana sono solo voci destabilizzanti da parte di avversari politici.

L’Ugl Matera condivide e apprezza pienamente l’operato dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico: è giusto aprire ed essere sempre disponibili al dialogo, ma non si può dimenticare che al centro della sanità devono esserci i pazienti, chi amministra ha il dovere di ricordare, come fa con chiarezza Latronico, che non si può piegare l’interesse pubblico alle logiche di profitto. La sanità deve essere davvero al servizio dei cittadini. Non è il momento di alimentare guerre tra pubblico e privato, tra chi governa e chi dovrebbe fare opposizione, ma di lavorare insieme per migliorare l’efficienza del sistema sanitario in regione.