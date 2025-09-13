Denunciato un 38enne per allaccio abusivo alla rete elettrica

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione delle varie forme di illegalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne rumeno, accusato di furto aggravato di energia elettrica.

I militari coadiuvati dai tecnici dell’Enel, hanno eseguito un controllo dove hanno accertato che l’uomo, si era allacciato abusivamente alla rete elettrica. Una volta all’interno dell’abitazione, gli operanti hanno verificato che il malfattore dopo aver manomesso il misuratore, in assenza di un regolare contratto, ha illegalmente prelevato energia elettrica per un valore di circa 1500 euro.

Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni e nelle settimane a venire con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa.