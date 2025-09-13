Sabino Morano: “Risorse per 487 comuni campani”

“È stato siglato in Conferenza Unificata il riparto di 132 milioni di euro, per l’anno 2025, della quota del Fondo unico dedicato al potenziamento dell’assistenza degli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. In Campania sono stati finanziati 487 comuni, dei quali 103 della provincia di Avellino, 66 di Benevento, 95 di Caserta, 92 di Napoli e 131 di Salerno”.

A dirlo è Sabino Morano, Vice Commissario Provinciale della Lega di Avellino. “È molto importante che il Governo abbia chiarito che le risorse in assegnazione del fondo Asacom possano essere utilizzate anche per servizi relativi all’anno scolastico 2025-26”, spiega sempre Morano che aggiunge: “Si tratta di un provvedimento atteso e necessario, che rappresenta un segnale concreto verso la piena inclusione scolastica e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, in particolare degli studenti che quotidianamente affrontano ostacoli che vanno ben oltre il solo apprendimento. Il sostegno Asacom non è un servizio accessorio, ma un presidio essenziale per garantire la parità delle opportunità per permettere agli studenti con disabilità di esprimere il proprio potenziale in un contesto educativo realmente inclusivo”, conclude il Vice Commissario Provinciale della Lega.