Debutto di Jurkatamm e roster completo nel XIV Memorial Pentassuglia

Ultimo appuntamento del precampionato dell’Avellino Basket, che questa sera alle 20,30 sarà di scena al PalaPentassuglia di Brindisi per affrontare la Valtur nella gara valida per il XIV Memorial Pentassuglia.

Per la prima volta coach Maurizio Buscaglia avrà a disposizione l’intera rosa, e potrà quindi valutare il potenziale effettivo del roster di questa stagione.

Il match sarà utile anche per inserire Mikk Jurkatamm, che disputerà la sua prima partita della stagione. Si tratta del secondo incontro del precampionato fra Avellino e Brindisi, che si sono affrontate domenica scorsa a Penne, con gli irpini vittoriosi per 90 a 83. Piero Bucchi e Maurizio Buscaglia sono sue allenatori molto attenti al lavoro ed ai dettagli, e certamente in campo vedremo delle novità rispetto alla settimana scorsa.

Il campionato è ormai alle porte, ed il test è molto importante, al di là del risultato finale, per cercare di limare le imperfezioni degli schemi di attacco e migliorare il livello della difesa.

In palio non ci saranno i due punti, ma il Trofeo riveste grande importanza per la società pugliese, che si è aggiudicata quasi tutte le edizioni, e cercherà di fare bella figura davanti ai propri tifosi, per far salire la “febbre” in vista dell’inizio del campionato.

Una molla in più per Federico Mussini e compagni per offrire, ancora una volta, una prova di spessore ed avvicinarsi al campionato con la giusta mentalità.