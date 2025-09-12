La storica società sportiva rafforza il legame con il territorio grazie alla nuova partnership

La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’avvio di una nuova partnership con Bi.Emme s.r.l., impresa fondata da ingegneri con consolidata esperienza nei settori edile, civile, industriale e architettonico.

La Bi.Emme s.r.l. si distingue per la presenza di tecnici altamente competenti e maestranze qualificate, elementi che hanno contribuito a renderla una realtà solida e affidabile nel panorama imprenditoriale.

Queste le parole del presidente Trasente: “Siamo orgogliosi di accogliere Bi.Emme s.r.l. nella nostra famiglia biancoverde, certi che questa collaborazione porterà grandi soddisfazioni e successi. L’obiettivo della nostra società è quello di valorizzare aziende che condividono la nostra stessa passione, professionalità e spirito di crescita”.

A sancire l’accordo con la società biancoverde l’amministratore della società Marco Buonaiuto: “Siamo felici di annunciare la partnership con la Scandone Avellino, storica e prestigiosa realtà sportiva che da anni rappresenta con orgoglio i colori biancoverdi e la città. Per la nostra azienda, da sempre impegnata nel mondo dell’edilizia e della ristrutturazione, sostenere la Scandone significa rafforzare il legame con il territorio e condividere valori comuni: passione, determinazione, spirito di squadra e radicamento nella comunità. Con questo sostegno desideriamo contribuire non solo alla crescita sportiva della squadra, ma anche a trasmettere un messaggio di fiducia e vicinanza alla città di Avellino e ai suoi tifosi, certi che insieme si possano costruire nuove pagine di orgoglio e di successi.”