Scandone Avellino e Bi.Emme s.r.l. insieme

La storica società sportiva rafforza il legame con il territorio grazie alla nuova partnership

Aggiunto da Redazione il 12 settembre 2025.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SPORT

pexels-ziad-nr-1373666-3558072La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’avvio di una nuova partnership con Bi.Emme s.r.l., impresa fondata da ingegneri con consolidata esperienza nei settori edile, civile, industriale e architettonico.

La Bi.Emme s.r.l. si distingue per la presenza di tecnici altamente competenti e maestranze qualificate, elementi che hanno contribuito a renderla una realtà solida e affidabile nel panorama imprenditoriale.

Queste le parole del presidente Trasente: “Siamo orgogliosi di accogliere Bi.Emme s.r.l. nella nostra famiglia biancoverde, certi che questa collaborazione porterà grandi soddisfazioni e successi. L’obiettivo della nostra società è quello di valorizzare aziende che condividono la nostra stessa passione, professionalità e spirito di crescita”.

A sancire l’accordo con la società biancoverde l’amministratore della società Marco Buonaiuto: “Siamo felici di annunciare la partnership con la Scandone Avellino, storica e prestigiosa realtà sportiva che da anni rappresenta con orgoglio i colori biancoverdi e la città. Per la nostra azienda, da sempre impegnata nel mondo dell’edilizia e della ristrutturazione, sostenere la Scandone significa rafforzare il legame con il territorio e condividere valori comuni: passione, determinazione, spirito di squadra e radicamento nella comunità. Con questo sostegno desideriamo contribuire non solo alla crescita sportiva della squadra, ma anche a trasmettere un messaggio di fiducia e vicinanza alla città di Avellino e ai suoi tifosi, certi che insieme si possano costruire nuove pagine di orgoglio e di successi.”

Source: www.irpinia24.it