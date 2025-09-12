Disperso dal 10 settembre, è stato ritrovato grazie all’intervento di Carabinieri, Vigili del Fuoco e volontari

“Un grazie particolare ai Carabinieri di Policoro e di San Giorgio Lucano diretti entrambi dal Maggiore dei C.C. Rampino Roberto che Giovanni Pozzessere, 79 anni, nato a Pulsano (TA), residente a Roccaforzata (TA), disperso dal 10 settembre scorso, è stato appena ritrovato ”.

Lo riferisce il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera Pino Giordano il quale, “Con grande professionalità gli uomini della Benemerita si sono attivati dal momento della scomparsa fino a poco fa quando con il rinvenimento da parte di una pattuglia dei carabinieri si è conclusa l’operazione per il sollievo di tutti trovando il poveretto nei pressi del fiume Sarmento nella località della C/da Mulino di Mezzo. L’uomo prontamente è stato affidato alle cure del 118 Basilicata. Ricordiamo che alle ricerche di Giovanni hanno lavorato gli uomini dell’Armai; volontari della Protezione civile del Gruppo Lucano del posto e di Policoro; l’unità cinofila dello stesso gruppo di Bernalda, guidata da Giuseppe Bray; l’unità cinofila e i volontari di Anpas; componenti dell’Associazione polizia locale in congedo di Rotondella; le Squadre Ordinarie dei VV.F, il Nucleo S.A.P.R., il Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco. Sul campo anche un elicottero Drago 161 proveniente da Salerno. Grazie per l’operazione e direzionale al Maggiore Rampino che dall’Ugl Matera – conclude Giordano – giungano congratulazioni vivissime per questa storia a lieto fine”.