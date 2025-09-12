Lobozzo segretario P.P.I. Puglia

De Lieto annuncia la nomina e sottolinea la crescita del partito tra i pensionati

Aggiunto da Redazione il 12 settembre 2025.
Immagine 2025-09-12 122158Continuano le adesione al partito “Pensionati per l’Italia” (P.P.I.)  Antonio de Lieto Segretario generale nazionale e legale rappresentante del (P.P.I.), questa mattinata con effetto immediato ha conferito ad Antonio Lobozzo, la carica di Segretario regionale per la Puglia.

“Le quotidiane adesioni al partito Pensionati per l’Italia – ha dichiarato De Lieto – sono la testimonianza più viva e più certa, della bontà del messaggio di dignità, giustizia e speranza, che il P.P.I., sta suscitando fra tantissimi cittadini.  Il partito “Pensionati per l’Italia” – ha concluso De Lieto – conquista terreno e suscita entusiasmo, proprio per il suo messaggio innovativo, senza incrostazioni ideologiche e con i suoi propositi, tesi a tutelare, circa 20 milioni di pensionati che hanno sempre subito e subiscono, la negazione di taluni diritti. Al neo segretario regionale, gli auguri di tutti i dirigenti del P.P.I.”

