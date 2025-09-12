Dal 12 al 14 settembre a Pietrastornina (AV) tra preghiera, tradizione e momenti di comunità

A Starza frazione di Pietrastornina, in programma i Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna di Montevergine, organizzati dalla Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, dal 12 al 14 Settembre, con il Patrocinio del Comune di Pietrastornina.

“Maria nostra Madre vuole sempre camminare con noi, stare vicino con il suo amore, aiutarci con la sua materna intercessione. Dalle parole di Papa Leone XIV “.

Di seguito il programma religioso e civile, per lo stare insieme nel sociale e nella preghiera:

Venerdì 12 Settembre 2025 alle ore 16.30 Giornata dedicata allo Sport;

Venerdì 12 Settembre alle ore 18.30, presso la Parrocchia Santa Messa del Santissimo Nome di Maria, nella giornata a lei dedicata.

Sabato 13 Settembre 2025 alle ore 16.30 torneo di Scopone, Tresette, Briscola.

Domenica 14 Settembre 2025 alle ore 10.00 organizzata dall’Associazione AES Starza Country, la 5ª Edizione della “Passeggiata Ecologica” nella valle dei mulini e lungo le vie dell’acqua, partendo dal Campetto di Starza, immersi nel verde sì potranno osservare alcune bellezze naturali e antichi manufatti della valle, al rientro sarà offerto un aperitivo dall’Associazione AES Starza Country, guidata dal Presidente Carmine Tirri.

Alle ore 17.00 Arrivo della banda musicale “Città di Pannarano”, Inaugurazione della Statua “Donna alla Sorgente” realizzata per iniziativa dell’Associazione AES Starza County, pertanto l’Associazione invita tutti a partecipare a questi due momenti culturali importanti del mattino e del pomeriggio, che rientrano nel cartellone dei Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna tanto cara a tutti gli abitanti di Starza e dell’intera comunità di Pietrastornina.

In serata alle ore 18.45 Santa Messa presieduta dal parroco Don Giovanni Panichella, al termine seguirà la processione con la sacra immagine della Madonna di Montevergine per le strade della frazione, al rientro atto di Affidamento alla Vergine Maria.

Sempre nella serata di Domenica 14 alle ore 20.30 lo Spettacolo Musicale e Gastronomia

A tutti coloro che vi parteciperanno un cordiale benvenuto e buon divertimento.

Il Parroco Don Giovanni e il Comitato Festa ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei solenni festeggiamenti.