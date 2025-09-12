Guiderà l’organizzazione sindacale sul territorio, con attenzione alle condizioni degli operatori sanitari

La UGL Salute Lazio ha il suo nuovo segretario regionale. È Fabrizio Fabbri, 60 anni, già nel consiglio nazionale e responsabile da anni dell’ufficio stampa della Federazione. Esperto di comunicazione Fabbri è stato impegnato fin da giovane in politica.

“Non ho mai nascosto le mie radici – dichiara – che affondano nelle idee e nella tradizione della destra sociale e che ho cercato di portare ed attualizzare nel mio impegno sindacale da quando il segretario Giuliano mi ha voluto al suo fianco. La Regione Lazio, nonostante il cambio di guida politica, continua a soffrire di enormi criticità. Troppi operatori vivono ancora in enormi condizioni di precarietà, gli organici sono assolutamente insufficienti e, come dimostrano i fatti di cronaca, i lavoratori sono giornalmente esposti a rischi per la propria incolumità a causa di aggressioni. C’è tanto da fare sull’intero territorio. Assieme ai segretari provinciali saremo vigili e pronti a tutelare i diritti degli operatori. Non faremo sconti a nessuno ma porremo i nostri principi di giustizia sociale avanti a tutto”.

Il segretario Giuliano ha commentato così la nomina di Fabbri: “Conosco Fabrizio da anni e so quanto entusiasmo metta nelle sue battaglie. Che sono quelle della UGL, che non ha padrini e padroni e può rivendicare con fierezza il suo ruolo di altro sindacato, schierato solo a difesa dei lavoratori e lontano da inciuci e giochi di potere. A Fabbri, ai segretari provinciali del Lazio e a tutti gli iscritti e simpatizzanti va l’invito ad essere una corretta ma costante spina nel fianco per chi amministra e dirige, per difendere la dignità degli operatori, vera spina dorsale della sanità regionale”.

