L’assemblea cittadina annuncia l’impegno politico in vista del voto regionale in Campania

Riceviamo e pubblichiamo da parte di Avellino Prende Parte.

“La candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania è una notizia che attendavamo da tempo. In un’epoca critica in cui il presidenzialismo regionale ha accentrato poteri e responsabilità nella figura del “governatore”, alimentando fragilità democratiche diffuse, il nome di chi si propone di assumere quell’incarico non rappresenta una scelta neutra.

La storia di Roberto Fico parla a tutti noi con la lingua di una inusuale umiltà e sobrietà al potere – la stessa con cui ha esercitato il ruolo di Presidente della Camera – di una rinnovata attenzione alla custodia e salvaguardia delle risorse idriche e della loro gestione pubblica (in netta controtendenza con il passato recente), di una vicinanza alle questioni sociali e civili delle parti più fragili della società campana , oltre che di un’attenzione ormai imprescindibile alla crisi climatica in cui siamo immersi.

Sopra ogni cosa, parla di una rinnovata fiducia nelle pratiche democratiche e nella partecipazione popolare, nei movimenti e nelle associazioni che rappresentano i cittadini, nell’utilizzo delle opportunità amministrative che ne agevolino il rapporto con la pubblica amministrazione e la programmazione dello sviluppo locale.

Non nasconderemo sotto il tappeto la polvere di un annuncio arrivato dopo un’estenuante trattativa al ribasso tutta interna al partito di maggioranza relativa (oltre che partito di governo uscente), semplicemente non ci siamo mai fatti illusioni che potesse andare diversamente.

Registriamo con interesse l’allargamento della coalizione di centrosinistra – sul modello di quella che sta costruendo nella nostra città l’alternativa al festismo – al Movimento 5 Stelle e all’Alleanza Verdi e Sinistra-AVS, garanzia – qualora lo scegliessero gli elettori – di una qualificata presenza in consiglio di rappresentanti vicini alle istanze di giustizia sociale e ambientale di cui la Campania ha un disperato bisogno.

Crediamo quindi che le prossime elezioni regionali siano un momento importante per la nostra comunità a cui non possiamo far mancare la nostra partecipazione a sostegno di un nuovo schema di governo che si incardini su posizioni sempre più progressiste.

Avellino Prende Parte sarà quindi in campo a sostegno delle parti più avanzate della coalizione, per dare basi quanto più solide possibili ad una stagione di rinnovamento non velleitaria, in grado di superare modalità e forme di governo le cui scorie sono arrivate fino ad oggi, rimettendo al centro del dibattito pubblico la partecipazione, la giustizia sociale ed ambientale.

L’assemblea cittadina di

Avellino Prende Parte”