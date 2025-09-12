Nuove divise e grande entusiasmo per la stagione in A/2

Nella cornice del Multisala Partenio l’Avellino Basket si è presentata alla città ed ai suoi tifosi, che hanno fatto sentire la propria vicinanza, con cori che hanno accompagnato la sfilata dei giocatori attraverso la platea e fino al palco. A fare gli onori di casa il Presidente Giuseppe Lombardi e la giornalista Maria Stanco. Sul palco si sono esibiti anche Pjero, cantautore avellinese, autore anche di colonne sonore, e le ragazze della Compagnia della Danza di Melania Aeropagita. Ma i protagonisti assoluti sono stati giocatori e staff tecnico, acclamati dai presenti, e pronti a dare tutto per la società, per la Città e per la maglia.

Con l’occasione sono state svelate anche le nuove divise, indossate da Mussini e Lewis, realizzate da Magma Sport, che anche quest’anno sarà il partner tecnico dell’Avellino Basket.

Alla kermesse ha partecipato il Commissario Prefettizio Giuliana Perrotta, che ha espresso il suo sostegno al progetto dell’Avellino Basket: “Sono molto lieta di essere qui in questa significativa occasione nella quale l’Avellino Basket si presenta alla Città. Ho aderito volentieri all’invito per tre ordini di motivi. Il primo è che sono una sportiva, ed il primo sport che ho praticato in assoluto da ragazzina è stato proprio il basket. E quindi, come tutti i ricordi legati all’adolescenza, mi è molto caro. Il secondo motivo è che il vostro Presidente è molto simpatico e convincente, ed il motivo è chiuso qui in questa borsetta. Quando qualche settimana fa è venuto ad invitarmi, mi ha dato questa maglietta e, quindi, mi ha subito conquistata, e non potevo non essere qui. Il terzo ed ultimo motivo, ma non ultimo, è il motivo più serio. Indubbiamente questo è un momento complicato, molto difficile per la Città, sono consapevole che il commissariamento possa aver determinato nella comunità un certo sconcerto, un disorientamento. E, poi, tutte le azioni che ho dovuto portare avanti in una difficile situazione economica, non è piacevole. Però penso che la Città può ripartire con i suoi punti di forza. E l’Avellino Basket è uno dei suoi punti di forza, i giovani sono i punti di forza di questa Città. Proprio ieri il Prefetto ha convocato un incontro per parlare dei giovani e del disagio giovanile. Noi contiamo, e questa presentazione lo dimostra, che il basket e la Città sono due realtà che si sosterranno a vicenda. Il sostegno dell’Amministrazione comunale è assoluta, e la mia presenza qui lo testimonia. Come sapete le mie giornate sono alquanto impegnative, ma ci tenevo particolarmente a testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale, il tifo ed il sostegno al vostro progetto, di questo campionato in A/2, che è certamente ambizioso, ma che so che voi porterete avanti con passione, con determinazione, così come con passione e determinazione cercheremo di portare avanti un progetto di risanamento. E, quindi, vi prego, con passione e determinazione, vincete per la Città di Avellino. Forza lupi”.

Presente anche il Presidente di Lega Nazionale Pallacanestro Francesco Maiorana: “Tutte le premesse dimostrano il percorso che sta facendo questa società e, quindi, ho trovato anche degli spunti che terrò a mente. Nel mio programma elettorale avevo detto di rimettere la chiesa al centro del villaggio, cioè le società prima di tutto ed il Presidente Lombardi sta ragionando così. Sta creando una società organizzata, attenta, scrupolosa, con un percorso ponderato, perché siete arrivati in un campionato nuovo, avete fatto una bella stagione, una bella sorpresa. Avete dimostrato quest’anno, con il mercato che avete fatto nel quale siete stati protagonisti, l’intenzione di confermare, facendo un passo in più, alzando l’asticella. E’ un po’ quello che penso io delle società. Ormai il business e lo sport si devono unire. Mi piace tantissimo sentir parlare di identità: io da bambino sono cresciuto con il calcio, e l’Avellino, i Lupi, Juary, erano un ricordo che mi ha sempre fatto simpatia per questa Città E, quindi, le parole che avete utilizzato per attirare la Città, per dare quel senso di identità, è fondamentale, anche perché il successo è sempre l’esito di un percorso fatto di valori. I valori dell’ambizione, del coinvolgimento di una Città che crede nella propria identità, sono i presupposti giusti, ed auguro a tutti di godere questa stagione, Forza Lupi”.