Serino (AV), un nuovo defibrillatore per la comunità

Domani alle 18 la consegna a Raiano con istituzioni e associazioni

Un momento emozionante e molto atteso dalla comunità serinese: domani alle 18 a Serino ci sarà la consegna di un defibrillatore.

L’appuntamento è per le ore 18 presso il Pronto Soccorso Emotivo, in via Palmiero Iannelli 2, presso la frazione Raiano.

“Serino cardioprotetta” è un progetto nato in collaborazione tra l’associazione “Prevenire è meglio che curare” del presidente Salvatore De Feo ed il comune di Serino che ha permesso di formare in modo del tutto gratuito oltre cento persone su tutto il territorio serinese, all’utilizzo del defibrillatore, ne sono già presenti due uno nei pressi del Comune ed uno a Rivottoli, grazie anche al prezioso supporto del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5.

Il defibrillatore che sarà consegnato domani è stato donato dalla associazione Serino Humanitas della presidente Laura Rocco.

“Solo lavorando insieme alle associazioni, agli enti ed ai privati si puo’ arrivare ad ottenere risultati importanti ed in questo caso primari come la salute delle persone”: così il sindaco di Serino Vito Pelosi che sarà presente all’evento insieme all’assessore alle politiche sociali del comune di Serino Mira Colacurcio, al direttore dei Consorzi Sociali Ambito A 5 Carmine De Blasio, al presidente della commissione regionale sanità Vincenzo Alaia e alla presidente della associazione Serino Humanitas Laura Rocco.