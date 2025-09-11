Prima uscita pubblica di Fico a Cannalonga (SA)

Villani sottolinea l’attenzione del candidato presidente per il Cilento e le aree interne della Campania

“Ieri sera a Cannalonga ho avuto il privilegio di accompagnare il nostro candidato presidente Roberto Fico all’inaugurazione della tradizionale Fiera della Frecagnola – dichiara Villani –. È stata la sua prima uscita pubblica dopo l’ufficializzazione della candidatura, e non a caso ha scelto proprio il cuore del Cilento. Accolto da uno straordinario calore umano ed entusiasmo, ha incontrato uno a uno gli amministratori locali, ascoltando con sincerità e umiltà i problemi dei territori. Ha garantito la massima attenzione a queste comunità, che custodiscono eccellenze, cultura e tradizioni ma che vivono anche spopolamento, carenza di servizi e difficoltà quotidiane”.

“Il nostro presidente – continua Villani – ha sottolineato che il Cilento e tutte le aree interne, dal Sannio all’Alto Casertano, rappresentano una forza straordinaria della Campania. Per queste comunità servono programmazione innovativa e interventi concreti contro lo spopolamento. Con una visione chiara e con investimenti intelligenti potremo scrivere una nuova pagina, costruendo un futuro che dia opportunità ai giovani e servizi adeguati ai cittadini”.

All’evento hanno partecipato i consiglieri regionali Michele Cammarano e Gennaro Saiello, numerosi sindaci cilentani, il Gruppo Territoriale M5S Vallo della Lucania, l’assessore Iolanda Molinaro e Alessandro Maiese.

“La grande partecipazione di amministratori e cittadini – conclude Villani – dimostra che il Cilento e le aree interne vogliono essere protagonisti di una nuova stagione di sviluppo sostenibile, e con Roberto Fico presidente questo cambiamento sarà possibile”.